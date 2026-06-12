Alumni vuelve: la cárcel, el barrio y la ilusión de competir en AFA

Bolavip dijo presente en Los Hornos para visitar a uno de los cinco clubes que se sumaron en 2026 al Promocional Amateur.

Una cárcel de mujeres, un barrio de laburantes, pibes que juegan a la pelota en la calle y un club que es el corazón de Los Hornos: Alumni. AFA reestructuró el fútbol de Ascenso en 2024 y allí comenzó el Promocional Amateur, que llegó para reemplazar a la Primera D.

Para 2026 se sumaron cinco equipos nuevos al Promocional Amateur, llevando la competición a 17 equipos, los cuales se dividen en dos zonas y luchan por dos ascensos a la Primera C. Alumni peleó mucho para llegar al lugar en el que está actualmente, pero todo el esfuerzo tuvo se recompensa.

Bolavip se trasladó hasta Los Hornos y visitó el club, el cual quedó pegado a la cárcel de mujeres, por eso a Alumni se lo conoce como El Carcelero. El barrio, que queda en las afueras de La Plata, se vio revolucionado con la incursión del club al Promocional Amateur y en las primeras fechas se pudo ver el estadio repleto.

Daniel Arteca, presidente de Alumni contó cómo se dio la inclusión del club al Promocional Amateur: “La idea surgió una tarde de lluvia en mi casa mientras miraba Escuela de campeones, una película que cuenta la historia del primer Alumni y allí surgió la frase de ´Alumni vuelve´“.

Cabe destacar que Alumni de Los Hornos toma el nombre de aquel equipo que marcó una era en la era amateur del fútbol argentino a comienzos del Siglo XX. Existen varias similitudes entre ambos clubes, como los 9 bastones rojos en su camiseta, que tiene como explicación la cantidad de fundadores de las instituciones.

Gabriel Ferretti, DT de Alumni, también dialogó con Bolavip y contó las expectativas que tiene para su equipo en este Promocional Amateur: “Fue todo muy de golpe, en 30 días conformamos el plantel. La idea es ir paso a paso y queremos pelear el campeonato”.

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Ramiro Fernández es uno de los futbolistas que llegó a Alumni para este Promocional Amateur y reveló cuáles son sus sueños: “Juego de marcador central. Me llamó Gabriel y ni lo dudé. Sueño con el ascenso. Me gustaría llegar a Primera, me gustaría que sea en Gimnasia porque soy hincha”.

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