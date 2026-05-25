No tiene sede social ni cancha, lo dirige un ex Independiente y sueña con ascender en su primer año del Promocional

“Fue una locura, no teníamos ni un arquero”. Matías Defederico se ríe cuando recuerda cómo fue armar un equipo desde cero. Lo hace sabiendo que Buenos Aires City Fútbol Club va a tener su estreno oficial en el Torneo Promocional y su nombre quedará en la historia de este club que fue fundado en el 2021 pero que por primera vez jugará en el fútbol grande de AFA.

En noviembre del 2025 se presentaron en el predio de Escobar entre 400 y 500 jugadores. El club había lanzado una convocatoria por redes sociales con la chance real de sumarse al Torneo Promocional, que comienza el 23 de mayo. Había que conformar un plantel de jugadores menores de 25 años y sin antecedentes de contrato previo, empezar a entrenar, armar amistosos, hacer una pretemporada. Absolutamente todo. Y desde cero.

Defederico anunciado como entrenador en el 2025. Foto: Buenos Aires City.

Defederico, exHuracán e Independiente entre otros, junto con otro exfutbolista como Pablo Brandán, llegaron al club tras el llamado de Ignacio Vilariño, fundador del club y actual expresidente. El exvolante no lo dudó: tenía el curso de DT hecho y estaba con ganas de empezar a trabajar. “Me llamó y le dije contá conmigo. Y después fue ver, ver, probar, ver a los chicos, volverlos a citar. Fue un laburo con el Palcha, con Gonza Díaz (PF) bastante heavy, comparar todo el tiempo jugadores nuevos, ir sosteniendo a los chicos que nos parecían que sí, que hoy son parte del plantel. Fue una locura lo que anoté. Lo que recordé en mi cabeza los nombre de los chicos… Los chicos, unos fenómenos, venimos a entrenar todos los días acá en Escobar. El esfuerzo que hacen es muy grande. No teníamos ni un jugador. Fue armado totalmente a la elección mía y del Pacha”, relata Defederico.

“Tanto Pacha como yo tenemos una ventaja de haber jugado en Primera División, uno se va dando cuenta con pequeños detalles: la manera de correr, cómo recepcionan un pase, eso facilitaba un poco las cosas que íbamos eligiendo. Las primeras semanas hemos hecho, no quiero mentir, pero cinco o seis bloques de 30 o 40 minutos cada bloque, eran dos o tres horas, hasta más, de fútbol, de ver a los chicos. A todos los que mandaban, vimos a todos, tal vez algunos más, algunos menos, pero a todos los vimos por igual, les dimos su tiempo. A la mayoría les dimos tres o cuatro días para que se prueben, porque también están los nervios, capaz viene un chico que juega muy bien y está nervioso o no tiene el tiempo suficiente o tal vez no jugó en la posición que realmente juega, lo pusiste un poquito más por afuera. No es verlos 20 minutos y nada más”.

Hoy tiene un plantel de 28 jugadores listos para salir a la cancha, aunque no están cerradas las chances de sumar alguno más de ser necesario ya que en caso de lesión o suspensión, por el momento no cuenta con plantel de Reserva o Inferiores para poder encontrar allí un reemplazante.

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“Nosotros hoy somos un plantel de Primera nada más. No tenemos plantel de Reserva. Porque lo que hicimos es ponernos en marcha con la Primera. Entonces, el próximo año seguramente tendremos la Reserva y empezaremos a estudiar el tema de tener las Inferiores, fútbol femenino y fútbol sala también“, reconoce Alfredo Azad, actual presidente del club. “Pero eso dependerá también de donde nos arraiguemos”, aclara.

Por ahora, en el Sur

Los jugadores que fueron seleccionados para ser parte del equipo. Foto Buenos Aires City.

El club nació en el 2017 fundado por Nacho Vilariño, hijo de Pedro, expresidente de Platense. Hoy agente FIFA (su empresa PRI Sports sponsorea la camiseta del equipo), además fue jugador, entrenador de la Selección Argentina de sordos, fue responsable de la captación en Estudiantes de La Plata, y fundador del Buenos Aires City con el objetivo inicial de ser parte de la Liga de fútbol playa (siendo campeón en 2021, tanto en hombres como en mujeres, aunque fue el último torneo que se disputó). El sueño, en realidad, siempre fue sumarse al fútbol de AFA.

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“Siempre intentamos ser parte del fútbol profesional porque era lo que anhelábamos, sabíamos que era difícil, es complicado, pero siempre hemos trabajado de manera correcta, mostrando gestión desde el lugar que nos tocó, desde el fútbol playa, que para el club fue importantísimo y hoy nos permite tener credibilidad como club y mostrar la gestión que vinimos haciendo todos estos años”. En el 2024, tuvo que dejar de ser presidente del club por su trabajo como agente y se conformó una nueva Comisión Directiva, que siguió sus pasos y logró llegar al Promocional.

Aunque no tiene sede social, su dirección legal figura en Villa Urquiza, que fue la primera oficina donde se juntaban cuando se fundó. Ahora están en la búsqueda de un lugar donde afincarse, construir su estadio, sus canchas de entrenamiento, su lugar de pertenencia. Por el momento, aunque se entrenan en un predio de Escobar, la localía será en primero en cancha de Lanús y después en la auxiliar de Banfield, hasta que puedan encontrar un lugar propicio para enraizarse.

“Tenemos muchas ideas. Lo que sí es que vamos a empezar con obras rápido. Queremos tener nuestras canchas, no queremos pagar alquiler. Queremos tener un lugar donde podamos tener nuestras oficinas, tengamos las cosas y no tengamos que ir con las pelotas de un lugar para el otro. Hoy somos nómades“, dice Azad, quien trabajó en varios clubes y estuvo en Fénix ocho años y medio. “Yo he estado último y he ascendido. Tengo tres ascensos en los clubes que estuve y he peleado descensos”, cuenta.

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Ni Group ni SAD

La camiseta celeste, el escudo, el nombre, todo puede remitir al City Group, la empresa que es dueña y maneja el Manchester City y más cercano en el mapa el Montevideo City Torque. Sin embargo, Azad aclara que lejos están de ser una Sociedad Anónima Deportiva. “Esto es una asociación sin fines de lucro. No tiene nada que ver, ni va a tener nada que ver con un gerenciamiento, no tenemos nada que ver, nada”, dice.

Los jugadores se entrenan en Escobar. Foto Buenos Aires City.

La confusión con las camisetas, las que se usaron cuando el club jugó el torneo de fútbol playa, que tienen como color predominante el celeste -como el City Group-, fue meramente una casualidad: “Los colores son blanco, negro y tiene un destello dorado. Pero fuimos jugar un partido de fútbol playa todos vestidos de blanco, que es el color principal de la camiseta… La elección del celeste fue más que nada por la arena, fue una idea de la gente que nos produce la ropa para que no se ensucie ni se manche tanto. Se nos sugirió hacerlas celeste para tener mayor duración de la ropa, nada más. Nadie se dio cuenta de que podía llegar a generar una confusión“, explica Vilariño.

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“Y lo de Buenos Aires fue porque nosotros somos un club nuevo y teníamos que buscar una estrategia de cómo unir a la gente y que podamos acaparar al público de Buenos Aires. Los distintos clubes que ya llevan 100 años, nosotros nunca vamos a competir con ellos. Es una nueva historia, vamos a fundar un club que una y que tenga el arraigo de toda la gente que vive en Buenos Aires, sea bonaerense, sea conurbano y quedó Buenos Aires“, agrega el agente.

Ahora, el club tiene unos 55 socios entre amigos, conocidos, gente que apoya el proyecto. Sponsors que se suman de a poco y que ayudan a achicar los gastos que implica poner en funcionamiento el club: ropa, alquileres, viandas y demás. Aunque los jugadores no tengan contrato, al ser una categoría amateur, sí tienen un viático. “A los chicos les compramos todas las cosas para hacer gimnasia, les compramos todos los aparatos, montamos eso, estamos bien. Quisiéramos estar mejor, pero es lo que podemos lograr por el momento. Seguramente, los resultados nos van entusiasmar y vamos a ir poniendo más y más y más. Y cuando el club tenga el arraigo vamos a estar mucho mejor. Vamos a hacerlo lo más profesional que podamos.”, explica Azad.

También, que Chiqui Tapia se puso a disposición para colaborar con lo que se pueda, por ejemplo, con las colchonetas de seguridad que rodean las canchas, para evitar que los jugadores se lastimen. También, al ser una categoría que tendrá transmisión de AFA, con las publicidades que se puedan sumar al streaming y que les permita achicar gastos a los nuevos equipos.

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El objetivo es el ascenso

Pese a que se trata del primer torneo en la historia que jugará el club, el objetivo es uno solo y lo repiten todos los protagonistas: dirigencia, cuerpo técnico y plantel. La categoría entregará un ascenso y un repechaje, ante el último de la Primera C.

El entrenador, sin embargo, mantiene la calma: “Obviamente, el sueño de todos es ascender y el año que viene estar en la C. Pero también hay que tener los pies sobre la tierra de que es un proyecto nuevo, que empezamos de cero, que estamos haciendo las cosas muy bien, que el club está haciendo las cosas muy bien. Pero todo eso lleva un tiempo. Ojalá se nos de. Obviamente todos sueñan con llegar a fin de año y ser campeón. Yo creo que lo más importante es el proceso y meterse en la cabeza que es domingo tras domingo. Sé que se puede, pero obviamente que va a ser más difícil contra equipos que ya vienen compitiendo hace años y tienen una base de jugadores”, explica Defederico.

Defederico tendrá su primera vez como entrenador. Foto Matías Defederico.

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“Es lo que uno apunta, todos los equipos van a querer pelear por eso. Pero nosotros no pensamos tan adelante, estamos enfocados en el día a día, entrenar de la mejor manera, dejando todo para llegar de la mejor manera. Es el primer año del club, pero estamos muy ilusionados con el trabajo que se viene haciendo. Estamos listos para hacer historia porque sabemos las herramientas y el material que tenemos para pelear cosas importantes“, dice Benjamín Adone. Tiene 20 años y es uno de los centrales del equipo.

Adone llegó gracias al padre de un amigo que le avisó, estaba buscando club después de pasar por Deportivo Armenio y llegar al banco de la Primera. Se probó en diciembre y quedó. “Sorprende que un jugador como Matías, con la experiencia y lo conocido que es esté con nosotros. Es una motivación poder aprender de las cosas que vivió él, lo que nos enseña. Nos ayuda mucho, no dimensionás lo que logró, es muy sencillo y humilde, nos ayuda en todo. Nos aconseja. Le encanta hablar y charlar de fútbol”, agrega.

Defederico sabe que genera eso en su joven y plantel y lo aprovecha. Pero también le pone el pecho. “Yo creo que por la carrera que tuvo uno, por el apellido que tiene en el fútbol, creo que el foco va a estar un poco en mí, por ‘cómo juega el equipo de Matías’. Pero yo lo que me trazo es el partido tras partido, porque es un club nuevo, son chicos que se conocen hace cuatro meses, no es que vienen jugando hace años, no tenemos Inferiores, lo armamos desde cero. Confío a muerte en ellos, pero venimos de un proceso muy corto y nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que yo como entrenador quiero, a lo que el club quiere… Que obviamente es ser protagonista, porque yo también siempre que competí en algo lo hice para ser el mejor”, agrega.

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-¿Sentís esa mirada, la del “equipo de Defederico”?

-Sí, porque siempre me pasó. Y al empezar algo nuevo referido al fútbol pero desde otro lugar, siendo entrenador, sé que va a recaer un poco en eso. Si el Buenos Aires de Matías ganó o perdió, y ojalá que eso los chicos, siempre se los digo, que la mi presencia lo absorba. Cuando pierde un equipo siempre es culpa del entrenador y así lo asumo. Cuando un equipo gana, ganan los jugadores y cuando un equipo pierde es porque el entrenador eligió mal, lo que sea, la táctica, las decisiones, los cambios. Sé que va a ser así, asumo esa responsabilidad, asumo esa presión porque además creo que estoy un poco más acostumbrado que el chico de 19 o 20 años que va a su primera experiencia en Primera . Me encantaría que ellos lo tomen como que la presión es mía y ellos jueguen más relajados, no canchereando, pero que la presión me la dejen a mí, que yo tal vez sé cómo manejarlo un poquito más, para que ellos puedan jugar más tranquilos.

El club hizo amistosos con Huracán. Fotos Buenos Aires City.

El exvolante pasó por Huracán (fue campeón de la Copa Argentina), Independiente y Corinthians, entre otros. Hoy eligió empezar su carrera en un equipo del Promocional: “Creo que todo es experiencia y es un buen reto para empezar de abajo, de volver a las bases. Volver siempre a los orígenes es muy importante. Para mí también es algo nuevo, más allá de que uno haya estado en Primera, lo hice como jugador, y como entrenador es una experiencia nueva. Estar con los chicos, que a uno lo respeten por la carrera que tuvo y lo escuchen, es muy importante para mí. Estoy aprendiendo el día a día desde el otro lado, de ser entrenador, de llevar a cabo un entrenamiento, de llevar a cabo un microciclo de entrenamientos semanales, de tests. Yo voy aprendiendo con ellos. Ellos me enseñan todos los días y yo trato de inculcarles lo que uno aprendió en la carrera como futbolista. Creo que es algo mutuo y por suerte hasta hoy lo llevo muy bien”, agregó hablando con BOLAVIP.

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Pese a que intenta mantenerse calmo, entiende que en cuatro meses el equipo podría estar jugando en una categoría que ya tiene contratos. “Es un montón eso. El año pasado no ascendió nadie. Metalúrgico salió campeón, jugó la Promoción, le tocó perder y no pudo ascender. Hoy ganás los 15 primeros partidos, ganás la final y ascendés. Estás a cuatro meses jugar en la C, si hacés las cosas bien. Es una locura. A veces un ascenso y un descenso te llevan un año, y hoy tal vez en cuatro meses estás jugando en la Primera C”.

Buenos Aires City debutará en la Zona B del torneo ante Everton, como visitante. Será un día histórico para el club, el primer paso en su historia dentro del fútbol grande.