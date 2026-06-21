Renzo Barbuy, promesa del deporte motor argentino, se estrena en Europa con el apoyo de Thibaut Courtois: “Colapinto nos abrió mucho las puertas”

Siguiendo un sueño que hoy se ve mucho más posible que en otra época, Renzo Barbuy se va a correr a Europa y lo hará con el equipo de Thibaut Courtois, buscando dar un gran paso en su carrera deportiva.

Franco Colapinto abrió una puerta para que el automovilismo argentino sea reconocido fuera del país. Especialmente en lo que respecta a jóvenes pilotos, los cuales de esta forma tienen una oportunidad inédita de darse a conocer en Europa y el mundo y estar a la par -o al menos más cerca- de los que tienen de tener los recursos a mano por nacer en el viejo continente.

Este contexto le ha dado a Renzo Barbuy, un chico de apenas 17 años y de una ciudad en Córdoba como lo es Bell Ville, que no llega a los 40 mil habitantes, la posibilidad de dar el gran salto. De irse a Europa a demostrar lo que puede hacer detrás del volante de un auto de carreras y de representar a la Argentina hasta llegar a lo más alto del deporte motor. Y en este 2026 se asociará con el mismísimo Thibaut Courtois, sí, el arquero del Real Madrid, para darle el puntapié inicial a ese sueño.

Renzo Barbuy, en el auto, junto al presidente de su equipo: Thibaut Courtois. (Foto: archivo)

En BOLAVIP tuvimos la oportunidad de dialogar de primera mano con Renzo, quien nos contó sobre sus inicios en el deporte, cómo es esta doble vida que empezó a vivir, entre el adolescente que termina el secundario y el piloto que va a más de 200km/h con un casco y no mucha protección más, las pruebas en España y la oportunidad con el TC Racing de Courtois. Esta es su historia.

– Renzo, bienvenido. Apenas 17 años, próximo a correr en la Eurocup 3, en autos de Fórmula; primero, felicitaciones por todo, y ahora contame cómo te sentís, imagino que muy contento y emocionado.

– Sí, sí, está siendo todo muy rápido, estamos este año en Europa, en Eurocup 3. El 2 y el 3 de mayo arrancó el Campeonato, ya hicimos todo el Winter, que consistió en tres carreras de invierno que corrimos en Portugal y España. Y bueno, ahora largamos el campeonato digamos de Fórmula 3 europea regional. Así que bueno, nos espera un lindo año.

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– ¿Cómo se sintió llegar a Europa para estas carreras previas que mencionabas y estando tan lejos de casa?

– Son momentos donde uno extraña, donde uno se acuerda de todos los seres queridos que dejó atrás, pero bueno, también es un sueño a cumplir, es una meta, un objetivo que se está cumpliendo, un objetivo que de chiquito soñé y bueno, está pasando todo esto, entonces por un lado tenés que dejar atrás cosas pero también está siendo muy esperanzador y muy lindo para mí poder estar viviendo todo este sueño que en algún momento soñé.

Renzo Barbuy busca dar un nuevo paso en su carrera deportiva sobre autos de Fórmula. (Foto: archivo)

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– Te noto igual bastante centrado ¿Es así o por dentro corren todos esos nervios?

– No, obvio que en algún momento aparecen esos, pero bueno, trato siempre de evitarlo y de concentrarme de todo en el proceso, en lo que va a venir, en trabajar para ser mejor, porque en algún momento si vos trabajás y viene todo bien, llega la oportunidad. Por ahí tendría que estar más ansioso, porque mi carrera comenzó bastante tarde, entonces por ahí tendría que estar más desesperado pero no, lo tomo con tranquilidad, sabiendo que si uno hace las cosas bien, la oportunidad se te da y bueno, no creo que estemos haciendo las cosas mal. Obviamente cada día se puede mejorar, y se trabaja para ello.

Sus inicios en el Karting, vida personal y unir el colegio con ser piloto

Luego de hablar un poco de su preparación para la Eurocup, Renzo empezó a contar un poco de cómo comenzó en el deporte, viniendo de una familia bastante fierrera, algo no tan descabellado en una provincia como la de Córdoba, donde el deporte motor está a la altura de cualquier otro.

– Renzo, hablando de esto de que llega muy tarde para vos el tema del karting, ¿Cómo aparecen los fierros en tu vida?

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– Bueno, obviamente empieza con mi familia, mi familia siempre fue muy fierrera, mi abuelo andaba en karting y preparaba karting cuando era joven; mi viejo corrió en karting de tierra, corrió en motocross, y siempre estuvo relacionado, después estuvo relacionado. Por temas de marketing, siempre se relacionó con el automovilismo porque siempre le gustó, además de todo esto siempre nos gustaron los fierros en casa.

Para el Día del Niño mi abuelo me regala a los cinco, seis años un karting. Lo probé un par de veces en la fábrica de mi viejo, pero lo dejé, como que como que no agarré en ese momento. Después, a los trece, como que vuelvo, le digo, “che pa, ¿está el karting todavía en la fábrica?”, y me dice “sí, sí”, y bueno ahí empecé a andar, empecé a andar en la fábrica y dije “bueno, vamos a un circuito”. En 2023 largué mi primera carrera.

Sus pruebas en Europa fueron un éxito y ahora buscará hacerlo bien con un equipo nuevo. (Foto: archivo)

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– ¿Cómo pasás de andar en el karting a querer correr? Porque son dos cosas completamente diferentes, una cosa es el ocio, la diversión de estar arriba de, ya sea de un auto, de una moto, y otra es meterse en un circuito y correr una carrera.

– Totalmente diferente. Yo creo que empieza cuando voy por primera vez a probar a un circuito con Franco Coscia que es mi coach de que empecé. Franco siempre fue sponsoreado por mi viejo, entonces bueno, estaba todo muy unido y bueno él fue el que me lleva por primera vez a una pista de karting, a Colonia Caroya. Ahí es donde empieza, me había cansado de probar, sentía que quería una carrera.

Me dejaron correr por primera vez, creo que meto una carrera en diciembre de 2022, me acuerdo porque era en plena época del mundial. Y después bueno, 2023 toda la temporada completa.

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– Y cuáles fueron las sensaciones de esa primera carrera, ¿te acordás algo en particular que fue como el puntapié para decir, “che en 2023 quiero hacer esto en serio”?

– Me gusto todo. La largada, pasar gente… todo eso me movía mucho y también trabajar tan fino en algo, eso de buscar algo la excelencia nunca me había tocado vivirlo porque nunca había hecho un deporte tan profesionalmente. Ahí fue donde me gustó, a medida que iba subiendo más escalones, más fino se trabajaba, con más disciplina y eso me gusta mucho.

– Sin desmerecer a nadie de con quien te haya tocado correr. Pero ¿cuándo sentiste que eras mejor que el resto tal vez? O que tenías una facilidad superior, u otro talento, o veías la pista diferente, ¿Cuándo se sintió eso?

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– Creo que nunca nunca llegué a sentir eso, nunca me sentí superior a algunos rivales. De hecho al revés, pero sí tenía una gran virtud o habilidad: trabajar y llegar a puntos muy altos, capaz que no me tocaba ser el más habilidoso ni el más talentoso de la pista y pero sí buscarle la vuelta, buscarla por un lado, por el otro y bueno se llegaban a puntos muy altos. En el segundo año llegué a consagrarme campeón provincial, pelear campeonatos argentinos que no estaban en los planes. Creo que esa capacidad de trabajar con Franco y llegar a unir todas las cosas se hizo muy bien.

Siempre supimos que no era el mejor talentoso nato, el que entra de una y la rompe, pero sí el que trabaja y llega a un resultado muy bueno y capaz que más alto que ese talentoso que se queda con su talento y no trabaja para empujar más el límite.

El salto del karting a los autos de Fórmula y directo a Brasil

Renzo Barbuy hoy tiene 17 años, pero el salto a los autos de Fórmula lo dio a los 15, cuando su altura no le permitía seguir en el karting. 1.85m, eso era lo que medía en pleno desarrollo físico. Y lo que lo llevó a él y su equipo a tomar la decisión de dar el siguiente paso.

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– Y ahí hubo otra conversación más, imagino, porque karting y fórmula no es lo mismo. Son otras velocidades, son otro manejo, son otros costos… Contame eso.

– Sí, yo creo que donde se da ese click digamos de que bueno, capaz que esto es una carrera deportiva larga, es a finales de 2024 donde se empieza a ganar todo en el karting y bueno a finales de ahí en 2024 se plantea la oportunidad esta y obviamente fue una charla larga. Era empezar a correr en auto, algo que generalmente se prepara, se planifica el año anterior. Se prepara desde junio, julio, agosto todo para largar al otro año, a mí me tocaba hacerlo todo en dos, tres meses.

Renzo compitió en Brasil, en Interlagos, como telonero de la Fórmula 1 en 2025. (Foto: archivo)

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Fue difícil porque era algo nuevo totalmente nuevo, con el karting todo sucede mucho más rápido, mucho más inmediato. En el auto todo sucede más lento, pero a una velocidad mucho más alta. Entonces tenés que adaptarte, entran factores nuevos: la frenada con mucha presión, la carga aerodinámica, un auto mucho más grande, cómo andan los cambios, que por ahí los cambios también te modifican todo, el motor con mucha más potencia obviamente, una cosa todo mucho más grande y bueno, hay que adaptarse.

Hay muchas cosas del karting que sirven, otras que no, pero no hay que separar los dos mundos, hay que unirlos. No decir “bueno, el auto es otra cosa”, no. También tiene muchas cosas que ver que el karting, así que es buscarle esa conexión entre los dos mundos.

– Y a los 16 ya te vas a correr a Brasil ¿Cómo se dio eso?

– Fue muy loco pasar de ser un amateur hace dos años atrás en ese momento a estar corriendo en Fórmula 4. Cerré contrato en diciembre para arrancar en mayo. Fue divertido, pasó todo muy rápido, pero me gustó.

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– En un momento se viralizó a Franco Colapinto terminando el colegio cuando ya estaba en Fórmula 1. Vos todavía lo estás cursando ¿Cómo se hace?

– Es muy loco porque son dos vidas totalmente diferentes, la vida del que estudia y la vida del deportista. Yo me acuerdo en 2024 bueno, me tocó, yo creo que fue la ocasión del karting, corrimos todas las carreras que había, entonces tuve como 100 faltas más o menos en el colegio.

Pero yo creo que está muy bueno porque te saca un poco de lo que es el deporte, de todo el proceso de tantos datos, de tanta presión, y es volver a una vida normal, a una vida tranquila, a estar con tus amigos, a hacer cagadas en el colegio con tus amigos, a ser uno más digamos.

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Es dejar de lado ese papel protagónico que tiene un piloto, que tiene tanta gente atrás trabajando con él, los ingenieros, los coach, los padres, los sponsors, todos, y es volver a estar con tus amigos, a volver a una vida normal y combinar esos dos mundos.

Descansar, descansar en la escuela y después volver obviamente a empujar en el deporte porque no podés estar todo el día empujando en el deporte, llega un momento donde entra el desgaste, la fatiga y bueno hay que saber descansar de esos momentos y yo creo que volver a vivir eso es muy lindo. Justamente me tocó un parate antes del campeonato, me tocaron dos semanas en Argentina, bueno fue volver, aparecer de sorpresa en Bell Ville con todos mis amigos, con todo, fue muy divertido.

El salto a Europa y el contacto con Thibaut Courtois y el TC Racing

Luego de su paso por la Fórmula Brasileña, Renzo Barbuy buscó dar el siguiente paso y realizó pruebas en Europa. Eso lo llevó a conocer a Thibaut Courtois y sorprender a las cabezas de su equipo, el TC Racing, para ganarse un lugar en este nuevo equipo del futbolista belga y competir en la Eurocup de Fórmula Europea.

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– TC Racing, el equipo de Thibaut Courtois, que será tu equipo, tu auto, tu escudería en esta Eurocup de la Fórmula Europea. ¿Cómo se llega ahí?

– Nada, bueno, historia que empieza en 2023, a Thibaut siempre le gustaron mucho los autos, las carreras, y bueno, se le da por poner un equipo en 2023, empezó a estructurarse un proyecto a largo plazo, buscando hacer toda la escalera hacia la Fórmula 1, porque tienen Fórmula 4, ahora están en Fórmula 3, y en un futuro capaz Fórmula 3 Mundial, Fórmula 2.

Están con este proyecto que empezó en 2023 de Fórmula 4, a mí me tocó ser parte en 2025 en unos test en agosto con ellos en Fórmula 4, me tocó hacer test en Valencia y en Barcelona. Y se dio la oportunidad justo de que estaban por largar en un equipo de Eurocup 3. Un proyectazo por detrás con la firma de Thibaut Courtois, yo creo que tiene un proyecto a largo plazo muy importante.

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Courtois, presente en el día a día del equipo. (Foto: archivo)

– ¿Qué tan presente está Courtois en la realidad del equipo? ¿Qué tan presente lo ves?

– Bastante. Hay muchos famosos que encaran proyectos y ponen la firma, la plata y se van. En el caso de Courtois no es así, porque está siempre pendiente de las redes, de las carreras.

Thibaut está todavía en su carrera deportiva, está todavía jugando, entonces bueno por ahí se le hace un poco más difícil porque imagínate que ser arquero del Real Madrid no es fácil, pero siempre que puede aparece.

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El primer encuentro fue en su casa, nos invitó, estábamos justo yo y mi compañero de equipo haciendo todas las cosas en el equipo y nos llevaron a la casa a conocerlo. Nada, un tipazo, encima venía de un partido de jugar un partido el día anterior, podría haber dicho que no pero el tipo se nos invitó, estuvimos juntos, estuvimos charlando un rato.

Después cayó a la carrera de Madrid, en el Jarama, donde fue. Está muy presente, no es que es un proyecto más y lo deja aparte, siempre está presente y quiere que salga todo bien, eso obviamente empuja mucho más el proyecto para que salga bien y es una pata del proyecto muy importante.

– Courtois es de correr, al menos lo he visto en competencias de streamers, virtuales ¿Hicieron alguna carrera juntos, en simulador?

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– Sí, sí, tiene un simulador, he visto que ha hecho videos con los pilotos de Fórmula 4 de mostrándoles la pista, todo, y a él le gusta, le gusta demasiado el deporte motor y le gusta el simulador. Seguramente tendremos que compartir algún día de simulador haciéndole coaching o algo parecido.

El efecto y la importancia de Franco Colapinto

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 abrió puertas. Abrió puertas para los argentinos afuera, y también hizo que los ojos de los equipos europeos se volteen a ver el talento y el apoyo que traen los pilotos argentinos para, desde más jóvenes que nunca, tener una chance real de competir de igual a igual por llegar a la élite del deporte motor.

– Renzo, tenemos que hablar de Franco Colapinto. Indirectamente… ¿Cuánto influyó tanto en vos personalmente como en abrirte puertas de Brasil, en Europa, en abrirle puertas a los pilotos argentinos?

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– Yo creo que gracias a Franco Colapinto estamos viviendo una de las mejores generaciones, generación de oro yo creo te diría de Argentina en el automovilismo en el exterior. Somos no sé, casi 15 pilotos afuera que estamos haciendo el intento en Fórmula; un montón de otros pilotos en GT y en Sport prototipos.

Franco nos abrió mucho las puertas y también nos abrió mucho las esperanzas de que se puede, de que se si se trabaja no es imposible y nos ayudó mucho también mediáticamente. Obviamente antes vos corrías en Fórmula 4 y lo sabía nomás tu círculo cercano, hoy en día casi que estamos a la par de exposición que una categoría nacional.

Todo eso es apoyo para nosotros, nos sirve, nos sirve para para poder después salir a buscar sponsors, que los equipos confíen. Es muy, muy, importante todo lo que pasó y yo creo que fue un conjunto de cosas. Que justo Franco entre en Fórmula 1, que todos justo empiecen a creer en el exterior y se juntó toda una camada de pilotos que somos de la misma generación del karting, por lo menos de los 10 casi que corrimos todos juntos en 2024, entonces nada, ahora de esa generación estamos casi todos en Europa.

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Los deportistas argentinos son mirados con otros ojos luego de Franco Colapinto. (Foto: archivo)

– Y ya se mira la bandera argentina de otra forma

– Sí, sí, totalmente, es mucho más fácil hoy en día ir a negociar con un equipo, con un sponsor, que por ahí antes lo tenía mucho más cerrado, por el simple hecho de ser sudamericano y no de Europa. Hoy en día se puede decir que estamos de moda todos los sudamericanos con Gabriel Bortoleto, los brasileros, en el caso nuestro con los argentinos, es volver a tener mucha injerencia sudamericana en Europa que nada, es un golazo, y es el momento de usarlo a favor.

Es esencial tener esos ídolos para que uno pueda pensar que se puede también y ver que Franco salió del karting argentino como todos nosotros. Una historia que no es que nació en Europa y solo tiene la bandera argentina. Es argentino de verdad, corrió todo en Argentina, corrió con los mismos, se crio en el mismo contexto y nada, es una muestra de que se puede, que no es imposible.

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Somos toda una generación de pilotos que nos inspiramos en eso y yo creo que también nosotros vamos a inspirar a toda otra generación, va a darle el pie a otras generaciones y poder seguir la carrera afuera en Argentina, cada vez hay más pilotos, más equipos, más puertas, más sponsors, más gente que confía, entonces yo creo que está siendo todo un boom muy grande que es muy aprovechable y muy contento obviamente de ser parte de toda esta generación.

Las metas para el 2026

– Renzo, para ir cerrando, me gustaría saber cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo con tu estreno en Europa.

– Yo creo que la meta de este año es preparar un buen próximo año, con el que nos toca correr es un auto muy técnico y muy enriquecedor en técnica fina, entonces nada, trabajar lo que más se pueda en técnica, llegar a a manejar bien en este auto.

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Después obviamente los resultados, si se dan o no se dan es una cosa aparte, ya en un futuro obviamente habrá que ir a buscar resultados pero este año está más visto del lado técnico y del manejo para poder hacer una buena base. Yo creo que a lo que hay que apuntar más es crecer en técnica, crecer en el manejo, en lo deportivo también. De 30 que somos quedar en el top 10, algún top 10 en el año obviamente me haría muy feliz y estaría bastante contento.