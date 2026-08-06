River sacude el mercado de pases: cerró la contratación de Thiago Almada

En las últimas horas, el Millonario fue a fondo por el volante de la Selección Argentina y acordó su salida de Atlético de Madrid.

Se acabó la espera: luego de largas semanas de negociaciones y de una fuerte competencia, River terminó llegando a un acuerdo para incorporar a Thiago Almada y sacudir por completo el mercado de pases. De este modo, el Millonario finiquitó el desembarco del jugador más rutilante de toda la ventana de transferencias del fútbol argentino.

La novela pasó de mostrarse completamente viable a caerse casi por completo ante la aparición de otro peso pesado del continente como Flamengo. Sin embargo, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 terminó dando el sí ante la insistencia de River y se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

Sin demasiado lugar en Atlético de Madrid, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez y con pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon comenzó a buscar alternativas para su futuro, con la misión de tener continuidad y de seguir creciendo. Así fue como se vio tentado por la opción de River, club que desembolsará 20 millones de euros por la totalidad del pase. El Guayo firmará por tres años y medio.

Almada festejando un gol en Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

De esta manera, Almada se transformó en el noveno refuerzo de River del actual mercado. Anteriormente, la dirigencia que tiene a Stefano Di Carlo como presidente había confirmado las contrataciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Los números de Almada en Atlético de Madrid

Thiago Almada llegó a Atlético de Madrid en julio de 2025. Desde ese entonces, el oriundo de Fuerte Apache logró ver acción en 40 partidos de carácter oficial, cosechando 4 goles y 3 asistencias.

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Los refuerzos de River en este mercado

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa

Tobías Andrada

Francisco Ortega

Thiago Almada

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