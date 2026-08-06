Facundo Medina deja Francia y es nuevo refuerzo de Bayer Leverkusen tras una operación millonaria

Olympique de Marsella vendió al jugador de la Selección Argentina. Firmará su nuevo contrato en los próximos días.

Luego de su participación en el Mundial 2026, Facundo Medina fue transferido desde Olympique de Marsella para convertirse en nuevo refuerzo de Bayer Leverkusen. El defensor de la Albiceleste firmará su contrato en los próximos días para sumarse al equipo alemán.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 25 millones de euros, de acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases. De esta manera, el subcampeón del mundo dejará el fútbol francés tras 6 años y medio defendiendo las camisetas de Lens y Olympique de Marsella.

La transferencia se hizo luego de la buena Copa del Mundo que el zurdo hizo con la Selección Argentina, sumando muchos más minutos de los esperados. El defensor reemplazó a Tagliafico en las primeras fechas como lateral izquierdo y luego jugó gran parte de la final por las lesiones de Cuti Romero y Lisandro Martínez.

De esta manera, Medina cierra su paso por Marsella con 26 compromisos oficiales disputados. En toda su etapa en la institución, no pudo aportar goles, pero dio una asistencia en un total de 2.015 minutos en cancha.

Medina habló de las teorías conspirativas

En diálogo con Grego Roselló para el canal de streaming de Telefé, Facundo Medina afirmó: “¿Por qué pensás que nosotros vamos a hacer qué en el partido? Queremos ganar como todos, ¿qué te pensás? Yo estaría feliz, pero nos tocó perder y hay que aceptarlo“.

Por otro lado, el propio Medina afirmó que hasta su mamá llegó a creer alguna de esas teorías y así lo contó: “Le dije: ´Dale, vos también con eso, dejate de joder´”. Además, hubo lugar para la emoción al hablar de ella: “Mónica es mi vieja querida, me emociono porque hubo días que no comía por darme a mí”.

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