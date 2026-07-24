Mientras define su futuro en River, César Murillo trabaja con Juanfer en Estados Unidos luego de la participación de Colombia en el Mundial.

Juan Fernando Quintero se encargó de dejar en claro que no está cómodo en River. El colombiano, que en principio debía regresar a los entrenamientos en el Millonario el pasado jueves, aclaro que cuenta con una excepción hasta fin de mes por cuestiones personales y que se sumaría recién el 30 de julio, aunque todo indica que eso no sucederá y que se marchará de Núñez.

Quintero no dio vueltas y dijo que respeta a Eduardo Coudet desde lo personal, pero que futbolísticamente tienen criterios muy diferentes. En diálogo con ESPN dijo que no se sintió importante ni protagonista desde el arribo del Chacho y que esperaba un llamado después de la eliminación del Mundial para que se sume lo antes posible, algo que no sucedió.

Por estos días, Juanfer Quintero se mostró entrenando de manera particular en Miami. Lo hizo con César Murillo, un preparador físico que trabaja con grandes figuras del deporte. Juanfer no quiso quedarse quieto luego de su participación en la Copa del Mundo y por eso recurrió a Murillo.

Bolavip se contactó con César Murillo para conocer el presente de Juanfer. Cuáles son sus deseos, cómo lo vio luego de la temprana eliminación de Colombia del Mundial, dónde le gustaría verlo jugar y principalmente cómo está físicamente de cara a un semestre que será exigente, ya sea en River o en otro lado.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

-¿Desde cuándo trabajas con Juanfer?

-Trabajo hace más de 4 años con él.

-¿Qué plan tuvieron en estos días en Miami post Mundial?

-Hicimos un trabajo de acondicionamiento físico general tanto en el gimnasio como en el campo.

-¿Cómo lo viste anímicamente después de la eliminación del Mundial?

-Lo vi tranquilo, pero con ese sabor agridulce que poder llegar más adelante en el Mundial.

-Quintero puso en duda su regreso a River porque entiende que mantiene diferencias futbolísticas con Coudet, ¿pudieron hablar algo sobre ese tema?

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-No hablé de ese tema con él.

-Si no es en River, ¿dónde te gustaría ver jugar a Juanfer?

-Donde él pueda jugar y ser importante para él equipo.

-¿Está en condiciones de competir en el alto rendimiento en estos días o debería realizar algún acondicionamiento futbolístico?

-Lo demostró siempre que entró en el Mundial con Colombia, cambiaba el juego, se le veía dinámico, con resolución y demostró que físicamente está muy bien para competir en cualquier escenario deportivo.

César Murillo. (Foto: fbtrainings.com).