El médico Rubén Mingroni habló con BOLAVIP y dio los detalles más clínicos sobre la grave lesión que sufrió la joya de Boca.

La noticia que sacudió al Mundo Boca y al fútbol argentino en sí sigue generando repercusiones este miércoles. Tomás Aranda, figura y máxima promesa del plantel xeneize, será baja hasta 2027 por una grave lesión sufrida en el entrenamiento.

Solo, sin exigencias y en la previa de una práctica, al juvenil se le trabó el botín con el pasto y sufrió la fractura del peroné de su pierna derecha, por lo que tendrá que ser operado y estará un largo tiempo fuera de las canchas.

Para conocer un poco más sobre la situación de Aranda, desde BOLAVIP recurrimos a Rubén Mingroni, médico especialista en imágenes, quien explicó los términos médicos, los procedimientos y la recuperación que tendrá que realizar el futbolista de Boca para volver al 100% al campo de juego.

Entrevista a Rubén Mingroni, médico especialista en imágenes

Caso Aranda

Qué es la lesión de sindesmosis (esguince alto de tobillo)? 🦵💥

Une la tibia y el peroné. Puede ocurrir:

1️⃣ Con fractura de peroné: Inestabilidad alta, casi siempre requiere cirugía (tornillos/sistema TightRope). pic.twitter.com/FTxOdqlXlL — Doc Mingroni (@DocMingroni) August 26, 2026

El diagnóstico de Aranda, en términos médicos estrictos

-Para traducirlo al crillo, ¿por qué se produce la lesión de Aranda?

-Primero conviene hacer una pequeña introducción: esto es un accidente. Es un acto que se produce a través de un gesto técnico. Acá se habla de que quedó enganchado el botín, lo que produjo una torsión externa del pie y del tobillo. Esa torsión produce primero una distensión a nivel óseo-muscular; se distienden los ligamentos. Dividimos los esguinces traumáticos en dos: los que se provocan solos, como el de este chico, o por un golpe directo. El caso del Changuito Zeballos tampoco es igual, porque él tuvo un traumatismo con fractura de tibia y peroné, que es muchísimo más grave.

-No es un esguince ni una fractura convencional entonces…

-En el caso de Aranda, estamos ante un esguince alto. Esto produce una lesión de la sindesmosis, que es como un pegamento que une la tibia y el peroné. Cuando se produce una torsión muy importante, eso se empieza a despegar. Además, se produce una ruptura del maléolo peroneo, que es el extremo distal del hueso. Es como si fuera la puntita de un palito de helado que se fractura. Los esguinces altos, ya sea de sindesmosis con o sin fractura de peroné, son siempre quirúrgicos en jugadores profesionales.

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Tiempos de recuperación y comparaciones históricas

-¿Cómo es la recuperación en este tipo de cuadros?

-Depende fundamentalmente de si la persona tiene antecedentes previos o es previamente sana. En este caso, siendo un jugador joven y sano, se indica la cirugía lo antes posible. Luego va a estar unas semanas con bota ortopédica y a posteriori empieza la rehabilitación. Tiene un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 meses de recuperación. Yo creo que en este jugador vamos a ir por el mínimo.

-O sea que, en 4 meses, más o menos, ya estaría disponible nuevamente...

-Yo creo que para la pretemporada 2027 ya empezaría a correr y a trotar. Después tiene que buscar el ritmo futbolístico. El jugador que tiene un juego innato le es fácil recuperar el ritmo, porque ya tiene en la cabeza lo que hace. El jugador que es más de esfuerzo físico y saca ventaja desde ese aspecto, sufre mucho más cuando tiene una lesión. Recién me acordaba de alguien que tuvo una fractura de peroné por traumatismo directo, que fue Maradona en el Barcelona. A Maradona le dan un golpe directo en la parte posterior que le fractura el peroné. Se operó y no tuvo ningún inconveniente posterior a la cirugía. De hecho, le pasó en el Barcelona y después vino su mejor época en el Napoli. Eso es muy importante resaltarlo: hoy hay tristeza y estamos en shock, pero muchos jugadores de primer nivel han tenido este tipo de lesiones y han zafado bien, sin problemas.

-Siendo en la zona cercana del tobillo, ¿para esta lesión también podemos hablar de la nobleza para la recuperación?

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-Hay que diferenciar los tipos de lesiones. Cuando se habla de “tobillo noble”, se refieren a los esguinces bajos de tobillo. Esos prácticamente hoy ya no se operan, se recuperan solos sin problema. Messi tuvo un esguince muy importante contra Colombia en la final de la Copa América y fijate que después jugó un Mundial extraordinario. Pero en los esguinces altos es otra cosa. Estamos hablando casi de un problema en la pierna más que en el tobillo. El peroné pertenece a la pierna, estás fracturando la parte superior del tobillo y casi la parte inferior de la pierna, porque la sindesmosis está ahí.

El calzado, la carga de partidos y la imposibilidad de prevención

-En su momento hablamos y comentaste que los tapones y los botines podían condicionar una lesión. En este caso, Aranda se lesiona porque se le trabó el botín en el pasto. ¿Creés que se podía evitar con otro calzado?

-En este caso puntual, no. Es un accidente brusco y no prevenible. No podés prevenir un esguince de tobillo. Fijate Messi, que debe tener la mayor cantidad de receptores de sensibilidad por metro cuadrado, y sin embargo se esguinzó solo. Acá los botines no tienen nada que ver porque ni siquiera estaba en disputa del balón, podría haber estado caminando o trotando.

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-¿El factor psicológico tampoco afecta en este caso?

-Tampoco influye lo psicológico o la fatiga físico-mental. Si fuera por sobrecarga de partidos, estaríamos hablando de lesiones musculares (pubalgia, isquiotibiales, gemelos). Si el fútbol argentino sigue con esta seguidilla de partidos, los equipos sin recambio van a sufrir muchas lesiones musculares, y Boca tiene un plantel corto. Pero en el caso de Aranda, lo descarto. Fue un evento fortuito. Hace unos meses vi a un colega que bajando del auto pisó mal con la parte externa, se dobló el tobillo y se quebró mientras hablaba por teléfono. Hizo un mal gesto, pisó mal, pero es imprevisible. La ciencia te puede ayudar a prevenir muchas cosas, pero esto no. En el momento es tan rápido que el jugador a veces ni se acuerda si se dobló para afuera o para adentro. Después vienen con el tobillo hinchado, le hacés una radiografía y el dolor más la placa te muestran enseguida la fractura del maléolo. Es muy sencillo de identificar, ni necesitás hacer resonancia.

El procedimiento quirúrgico

-¿Cómo es la operación que le harán a Aranda?

-Hay que ver qué técnica utiliza el equipo del Doctor Batista, pero van a tener que usar lo que en medicina llamamos osteosíntesis, que son placas metálicas o tornillos para fijar y estabilizar la fractura y la sindesmosis. Eso implica una recuperación más rápida para que el hueso quede estabilizado. En un determinado tiempo esos tornillos se sacan y sigue la recuperación. No es como en la rodilla que se puede hacer por artroscopía; acá la colocación de placas o tornillos es externa. Esto se va guiando con un estudio radiológico durante la cirugía para ver cómo está quedando el hueso. Para gente con experiencia, es una cirugía bastante sencilla, no es algo muy complicado.