Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca eligieron al reemplazante de Tomás Aranda

El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné en el entrenamiento y será operado en las próximas horas para empezar su extensa rehabilitación.

Este miércoles fue un día muy negativo para Boca, que lo afectará inmediatamente y de cara al futuro a corto y mediano plazo: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha. Esta gravísima lesión lo obliga a ser operado en las próximas horas para dar inicio a una larga recuperación para volver a jugar.

El juvenil de 19 años era parte de un grupo de futbolistas que realizaba la entrada en calor antes de comenzar el entrenamiento formal. Allí, mientras se llevaba a cabo un rondo, se le quedó trabado el botín en el césped y el movimiento de su pierna generó la fractura. Vale resaltar que la intervención estará a cargo del doctor Jorge Batista en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

Tomás Aranda, juvenil de Boca Juniors.

Lo cierto es que BOLAVIP le preguntó a los hinchas de Boca quién debe ser el reemplazante de Aranda y la respuesta fue contundente. Si bien es una realidad que Rodolfo Arruabarrena resolverá a su manera y según su gusto al futbolista que ocupará el rol de Tomás de acá en adelante, siempre es importante conocer la voz de los simpatizantes.

En ese sentido, Exequiel Zeballos ganó por amplia diferencia. Para entender aún mejor el resultado final, sacó los mismos votos que las otras 5 opciones juntas. De esta manera, con un total de 8.000 personas que lo eligieron, se quedó con el primer puesto por delante de: promover a Lautaro Bianco, Sebastián Villa, traer un refuerzo, Alan Velasco y Carlos Palacios.

La encuesta de BOLAVIP.

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Un dato importante a tener en cuenta es que el Changuito queda libre en 4 meses y, por decisión de la institución, si no renueva no juega. Con ese contexto sobre la mesa y debido al deseo del futbolista de emigrar a Europa, el Xeneize aceptaría alrededor de 8 millones de dólares para venderlo en este mercado de pases y que se traslade al Viejo Continente.

Cabe destacar que en los últimos días Napoli retomó las negociaciones para comprarlo y la operación podría concretarse, aunque el 1° de septiembre cierra el mercado europeo. Sin embargo, un ítem a resaltar es que Zeballos no quiere irse en libertad de acción, por lo que se descarta esa opción. Así las cosas, el hincha lo pide como reemplazante de Aranda, pese a su futuro incierto.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)