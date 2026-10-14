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Alineaciones de AZ Alkmaar y Hapoel por la Europa League: formaciones probables

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League
AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League

Se viene AZ Alkmaar vs. Hapoel este jueves 15 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan AZ Alkmaar y Hapoel

AZ Alkmaar viene de caer 0-1 ante Sunderland.

Hapoel viene de empatar 0-0 con Zagreb.

Las alineaciones de AZ Alkmaar y Hapoel

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Mateo Chavez, Lewis Schouten, Wouter Goes, Elijah Dijkstra, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal, Ayoub Oufkir. DT: Lee-Roy Echteld.

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Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Pedro Amador, Miguel Vitor, Djibril Diop, Guy Mizrahi, Mohamad Kanaan, Lucas Ventura, Forson Amankwah, João Victor, Igor Zlatanović, Javon East. DT: Ran Kozuch.

Suplentes de AZ Alkmaar: Valdemar Byskov Andreasen, Jordy Clasie, Rome Jayden Owusu Oduro, Seiya Maikuma, Weslley Patati, Bendegúz Kovács, Wesley Hoedt, Rion Ichihara, Mees De Wit.

Suplentes de Hapoel: Matan Baltaxa, Eliel Peretz, Zahi Ahmed, Amir Ganah, Itay Rotman, Idan Nachmias, Niv Yehoshua, Marco Wolff.

La previa de AZ Alkmaar y Hapoel: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Argentina)
  • Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Ararat, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Hapoel: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 22 de octubre
Redacción Bolavip
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