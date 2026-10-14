AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

La Europa League entrega este jueves 15 de octubre una nueva fecha de fase de liga y el AZ Alkmaar necesita reaccionar rápido tras un arranque flojo.
Los dos equipos buscan su primer triunfo en el torneo y la segunda jornada ya empieza a marcar quién pelea arriba de la tabla y quién se complica.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El AZ Alkmaar llega golpeado después de caer 1-0 como visitante ante el Sunderland, un resultado que lo dejó sin puntos y en el fondo de la clasificación general. Es favorito para este duelo, pero necesita mostrar otra cara si quiere empezar a escalar posiciones.
El Hapoel, en cambio, llega con algo más de tranquilidad después de rescatar un empate 0-0 de local frente al Zagreb. No ganó, pero tampoco perdió, y esa unidad sumada le permite viajar con la idea de dar un golpe como visitante y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.
- Hapoel suma 1 punto en el torneo.