AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

La Europa League entrega este jueves 15 de octubre una nueva fecha de fase de liga y el AZ Alkmaar necesita reaccionar rápido tras un arranque flojo.

Los dos equipos buscan su primer triunfo en el torneo y la segunda jornada ya empieza a marcar quién pelea arriba de la tabla y quién se complica.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega golpeado después de caer 1-0 como visitante ante el Sunderland, un resultado que lo dejó sin puntos y en el fondo de la clasificación general. Es favorito para este duelo, pero necesita mostrar otra cara si quiere empezar a escalar posiciones.

El Hapoel, en cambio, llega con algo más de tranquilidad después de rescatar un empate 0-0 de local frente al Zagreb. No ganó, pero tampoco perdió, y esa unidad sumada le permite viajar con la idea de dar un golpe como visitante y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Hapoel suma 1 punto en el torneo.