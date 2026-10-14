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Europa League

AZ Alkmaar vs. Hapoel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League
AZ Alkmaar vs. Hapoel, Europa League

La Europa League entrega este jueves 15 de octubre una nueva fecha de fase de liga y el AZ Alkmaar necesita reaccionar rápido tras un arranque flojo.

Los dos equipos buscan su primer triunfo en el torneo y la segunda jornada ya empieza a marcar quién pelea arriba de la tabla y quién se complica.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega golpeado después de caer 1-0 como visitante ante el Sunderland, un resultado que lo dejó sin puntos y en el fondo de la clasificación general. Es favorito para este duelo, pero necesita mostrar otra cara si quiere empezar a escalar posiciones.

El Hapoel, en cambio, llega con algo más de tranquilidad después de rescatar un empate 0-0 de local frente al Zagreb. No ganó, pero tampoco perdió, y esa unidad sumada le permite viajar con la idea de dar un golpe como visitante y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • AZ Alkmaar y Hapoel se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • AZ Alkmaar suma 0 puntos en el torneo.
  • Hapoel suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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