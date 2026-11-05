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Europa League

Alineaciones de Hapoel y OFI Crete para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Hapoel y OFI Crete se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Rapid-Giulesti Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hapoel vs. OFI Crete, Europa League
Hapoel vs. OFI Crete, Europa League

Hapoel recibe a OFI Crete este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Rapid-Giulesti Stadium. Hapoel viene de caer 0-4 ante Union Saint-Gilloise y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. OFI Crete viene de caer 0-2 ante Leverkusen y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Hapoel y OFI Crete

Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Guy Mizrahi, Miguel Vítor, Itay Rotman, Pedro Amador, Mohamad Kanaan, Niv Yehoshua, Forson Amankwah, Javon East, Igor Zlatanović, Zahi Ahmed. DT: Ran Kozuch.

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OFI Crete (3-4-3): Klidman Lilo, Konstantinos Kostoulas, Achilleas Poungouras, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Thanasis Androutsos, Andreas Bouchalakis, Nikolaos Athanasiou, Aitor Cantalapiedra, Kenan Kodro, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.

La previa de Hapoel y OFI Crete: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Rapid-Giulesti Stadium
  • Próximo partido de Hapoel: vs. Beşiktaş, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de OFI Crete: vs. Anderlecht, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
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