Rosario Central compró a Jeremías Ledesma y River recibirá una importante suma

El arquero se afianzó en Rosario Central y es una fija en el equipo de Jorge Almirón que estuvo a escasos segundos de coronarse campeón de Liga.

River sufrió demasiados cambios en menos de un año. A comienzos de 2026, Jeremías Ledesma era el segundo arquero del plantel -detrás de Franco Armani- y Santiago Beltrán apenas era una promesa que se destacaba en Reserva, pero todo cambió en el mes de enero. El Pulpo se lesionó, Conan se marchó a préstamo a Rosario Central y Centurión -que había vuelto de Independiente Rivadavia- se recuperaba de un problema físico.

Ante esta situación, Santiago Beltrán se hizo cargo del arco del Millonario y sus rendimientos fueros muy buenos. Ledesma llegó a River para pelear un puesto con Armani, pero nunca logró imponerse y, cuando pudo tener su oportunidad, decidió marcharse a Rosario Central, equipo en el que se formó y debutó en Primera División.

La cesión de Jeremías Ledesma a Rosario Central fue por un año, pero había una cláusula de obligación de compra ante el cumplimiento de determinados objetivos. Según informó La Página Millonario, en los últimos días, el Canalla compró el pase del arquero y le dejó al club de Núñez una suma cercana a los 2 millones de dólares.

Los números de Jeremías Ledesma en River

Partidos jugados: 7

7 Goles recibidos: 7

7 Vallas invictas: 3

Jeremías Ledesma en River. (Foto: Getty).

Los números de Ledesma en Central

Partidos jugados: 125

125 Goles recibidos: 133

133 Vallas invictas: 38

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