Alineaciones de Levski Sofia y Jagiellonia para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Vasil Levski National Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Levski Sofia viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Jagiellonia viene de caer 0-3 ante Anderlecht y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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