River hoy: posibles rivales de octavos, sanción reducida a Montiel y enojo con un titular

Todas las novedades del Millonario de este viernes 6 de noviembre, el día posterior a ganarle a Aldosivi en Mar del Plata.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 6 de noviembre de 2026, el día después de vencer a Aldosivi en el Minella. Cuarta posición casi asegurada en la Zona B, el posible rival de octavos de final, la dura sanción que recibió Gonzalo Montiel tras su expulsión en el Superclásico que será reducida y el enojo de los hinchas con un titular ante el Tiburón.

River, prácticamente cuarto

El Millonario superó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa. De esta manera, los de Leonardo Ponzio quedaron con 26 unidades en la Zona B y casi es imposible que pierdan ese lugar en la tabla. Para que eso suceda, Barracas Central -tiene 23 puntos- debe golear por más de 5 goles de diferencia de Racing. Para el Millonario es clave quedar cuarto para poder jugar los octavos de final en condición de local.

Posibles rivales de octavos de final

Que River será cuarto es casi un hecho, por lo que en octavos de final se verá las caras contra el quinto de la Zona A, que hoy en día es Lanús, pero que puede cambiar. El Granate tiene 25 puntos (+7), mientras que Defensa y Justicia tiene 28 unidades (+7).

Si Lanús le gana a Central Córdoba y el Halcón cae ante Boca, el rival del Millonario en octavos será el elenco de Florencio Varela. Newell´s también tiene 25 puntos, pero la diferencia de gol es muy menor, por lo que sería un milagro que termine quinto.

Sanción reducida a Montiel

El Tribunal de Disciplina de AFA sancionó a Gonzalo Montiel con tres fechas de suspensión tras su expulsión ante Boca. Alegan juego brusco grave, pero tras el descargo del defensor y, contemplando antecedentes, la misma será reducida. Resta saber si con la que cumplió ante Aldosivi ya quedó saldada o si se perderá el duelo de octavos de final.

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El descargo de Montiel: “Solicito que se examine la jugada para reevaluar la acción, voy a disputar la pelota con el jugador rival que la alcanza antes, no era mi intención ‘aplicar un puntapié’. Tampoco la pierna extendida iba con ‘fuerza alta’, trato de alcanzar el balón. El criterio que se aplicó en una jugada similar anterior debió ser el mismo en mi caso, sancionable con amarilla”.

Gonzalo Montiel. (Foto: Prensa River).

Los hinchas de River apuntaron contra Giovanni González por su partido ante Aldosivi

River Plate se impuso por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata y espera por otros resultados para conocer si clasifica cuarto a Playoffs. Sin embargo, el Millonario sufrió más de la cuenta para llevarse los tres puntos y muchos hinchas perdieron la paciencia con un futbolista en particular antes de la apertura del marcador.

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Se trata de Giovanni González, lateral derecho que reemplazó al suspendido Gonzalo Montiel en el equipo titular. El uruguayo fue de más a menos y lo terminó de sentenciar una acción en la que perdió el equilibrio.

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