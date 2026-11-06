Alarcón, el único convocado por su selección: Álvaro Montero y Merentiel se quedan en Boca en la fecha FIFA

De cara a las semifinales de la Copa Argentina, que se jugarán en plena fecha FIFA, el Xeneize no pierde jugadores titulares debido a que no fueron llamados por sus selecciones.

Gran noticia para el Vasco Arruabarrena. Boca jugará el próximo sábado 14 de noviembre las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield y la posibilidad de perder varios titulares por la fecha FIFA estaba latente. Sin embargo, el Xeneize solo perderá a un jugador de toda su nómina: Williams Alarcón.

El chileno, suplente para el DT, es el único futbolista de todo el plantel de Boca que dirá presente con su seleccionado en esta ventana de amistosos internacionales que se abrirá el próximo lunes 9 de noviembre y se completará el jueves 19 del mismo mes.

En Boca temían por las convocatorias de Álvaro Montero a Colombia y Miguel Merentiel a Uruguay, pero tanto Néstor Lorenzo como Diego Forlán prescidieron de ellos para que puedan disputar el partido trascendental ante Banfield, además de darles descanso y concentración con el plantel xeneize en la previa de la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

El seleccionado colombiano se medirá en dos amistosos de local y visitante ante Chile, mientras que Uruguay será visitante de Argentina este viernes 13 de noviembre y República Dominicana en condición de local.

Alarcón, la única baja de Boca para las semis de Copa Argentina (Getty)

De parte de la Selección Argentina, Lionel Scaloni tenía intenciones de convocar a Milton Delgado y Leonel Flores, pero no fueron elegidos para que estén disponibles para el Vasco Arruabarrena de cara a las semis de Copa Argentina.

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¿Cuándo se juega Boca vs. Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield, correspondiente a la otra semifinal de la presente edición de la Copa Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

Los convocados de Uruguay, sin Merentiel

ARQUEROS

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

DEFENSORES

Guillermo Varela (Flamengo)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta de Vigo)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

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MEDIOCAMPISTAS

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hostpur)

Facundo Bernal (Betis)

Federico Valverde (Real Madrid)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araújo (Sporting)

Rodrigo Zalazar (Sporting)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás de la Cruz (Flamengo)

DELANTEROS

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Al Diriyah)

Bruno Damiani (Philadelphia Union)

Los convocados de Colombia, sin Montero

ARQUEROS

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

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DEFENSORES

Daniel Muñoz

Juan Cabal

Jhon Lucumí

Edier Ocampo

Dávinson Sánchez

Kevin Andrade

Juan Ariazala

Samuel Velásquez.

MEDIOCAMPISTAS

Gustavo Puerta

Nelson Deossa

Jefferson Lerma

John Solís

Daniel Arcila

Juan Rengifo

Jhon Arias

Yáser Asprilla

Matías Orozco

DELANTEROS

Camilo Mena

Luis Suárez

Daniel Mosquera

Camilo Durán

Oscar Perea

Jaminton Campaz