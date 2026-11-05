Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League
Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Hay una necesidad compartida de sumar y empezar a mirar la tabla con otros ojos. Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado en esta Europa League y la fase de liga empieza a apretar.

Los puntos valen doble a esta altura del torneo, porque la diferencia entre meterse en zona de clasificación y quedar afuera se mide de a poco. Para ambos equipos, ganar en esta jornada es casi una obligación antes de que la tabla se vuelva cuesta arriba.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia llega con un envión anímico después de ganar 2-1 como visitante ante Viktoria, resultado que cortó una racha floja y le dio aire tras el empate con Nijmegen y la derrota frente a Red Bull. Son 4 puntos en tres fechas, algo justo para las aspiraciones del equipo, que está 17° y necesita un triunfo de local para acomodarse en la tabla.

Jagiellonia viene golpeado. La goleada 3-0 en contra ante Anderlecht le cortó el impulso que había mostrado con el 3-1 a Ararat, y en el medio quedó la caída ante Olympiacos. Con apenas 3 puntos y ubicado 27°, el equipo polaco necesita un resultado afuera que le permita no quedar demasiado lejos de la clasificación.

Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount+, ViX
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.
  • Jagiellonia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones