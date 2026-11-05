Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Hay una necesidad compartida de sumar y empezar a mirar la tabla con otros ojos. Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado en esta Europa League y la fase de liga empieza a apretar.

Los puntos valen doble a esta altura del torneo, porque la diferencia entre meterse en zona de clasificación y quedar afuera se mide de a poco. Para ambos equipos, ganar en esta jornada es casi una obligación antes de que la tabla se vuelva cuesta arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia llega con un envión anímico después de ganar 2-1 como visitante ante Viktoria, resultado que cortó una racha floja y le dio aire tras el empate con Nijmegen y la derrota frente a Red Bull. Son 4 puntos en tres fechas, algo justo para las aspiraciones del equipo, que está 17° y necesita un triunfo de local para acomodarse en la tabla.

Jagiellonia viene golpeado. La goleada 3-0 en contra ante Anderlecht le cortó el impulso que había mostrado con el 3-1 a Ararat, y en el medio quedó la caída ante Olympiacos. Con apenas 3 puntos y ubicado 27°, el equipo polaco necesita un resultado afuera que le permita no quedar demasiado lejos de la clasificación.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Jagiellonia suma 3 puntos en el torneo.