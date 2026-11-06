Colapinto expuso las falencias de su auto tras la FP1 y FP2 de Brasil: “Todavía falta”

Franco hizo un balance de su viernes en Interlagos y marcó tanto lo positivo como lo negativo del Alpine A526.

Franco Colapinto tuvo un viernes positivo en el Gran Premio de Brasil 2026. El piloto argentino fue parte de las dos prácticas libres que se disputaron en Interlagos y consiguió resultados que lo ilusionan con los puntos en la carrera del domingo.

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Sin embargo, el oriundo de Pilar habló con la prensa luego de la Free Practice 2 y detalló las falencias que tuvo su Alpine A526 durante las sesiones. Aunque destacó la velocidad, señaló otras imperfecciones.

“Está todo muy apretado, creo que en cuanto a velocidad del auto estamos bien. Balance y consistencia, falta“, comenzó el análisis del piloto argentino. Acto seguido, explicó: “Vinimos con un set up distinto al de la FP1 conmigo para probar si iba un poco mejor, pero era de vuelta muy inconsistente”.

"EL AUTO SE MOVÍA MUCHO EN LOS BACHES. FALTA TRACCIÓN, LE FALTA UN POCO DE CONSISTENCIA"



El análisis de Franco Colapinto tras la acción de viernes en Interlagos



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“Estuvo mucho mejor el auto, pero todavía falta. Bloqueando en todos lados, falta tracción, falta un poco de consistencia en el auto, así que a trabajar para mejorar mañana“, cerró Franco en diálogo con la prensa.

Los resultados de Colapinto en la FP1 y FP2

Práctica Libre 1 : 9°

: 9° Práctica Libre 2: 11°

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Franco Colapinto en la Práctica Libre 1 del GP de Brasil (Getty Images)

Cronograma del GP de Brasil 2026

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30 | DISPUTADA

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00 | DISPUTADO

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 8 de noviembre