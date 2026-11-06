Boca hoy: convocados y formación vs. Defensa y Justicia, qué necesita para ser campeón y uniforme icónico

Todas las novedades del Xeneize de este viernes 6 de noviembre, el día previo a recibir al Halcón por la fecha 16 del Clausura.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este viernes 6 de noviembre de 2026, el día previo a enfrentar a Defensa y Justicia en La Bombonera por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. Los convocados, la probable formación, qué necesita para ser campeón, Montero y Merentiel estarán vs. Banfield y el uniforme icónico para la final de la Sudamericana.

Los convocados vs. Defensa y Justicia

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida, Lautaro Blanco. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda. DELANTEROS: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Enner Valencia, Miguel Merentiel.

La nómina de convocados para recibir al Halcón. (Foto: Prensa Boca).

La probable formación d Boca vs. Defensa y Justicia

De cara al cruce contra Defensa y Justicia, Rodolfo Arruabarrena tiene pensado repetir el mismo equipo que se quedó con el Superclásico ante River el domingo pasado. Por lo que el XI inicial ante el Halcón sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Prensa Boca).

¿Qué necesita para ser campeón de Liga?

Boca cuenta con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Argentinos Juniors, pero la diferencia de gol es ampliamente superior para el conjunto de Arruabarrena, por lo que si ambos ganan, el campeón será el Xeneize. Por otro lado, Rosario Central cuenta con 59 unidades y también sueña con quedarse con la Anual, pero para eso dependerá de lo que hagan en La Boca y en La Paternal.

Publicidad

El Xeneize será campeón de Liga si gana, pero si empata necesita que no empate Argentinos Juniors o que no gane Rosario Central. Cabe destacar que los de Arruabarrena se verán las caras con Defensa y Justicia, que Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán y que Rosario Central se verá las caras contra Estudiantes de Río Cuarto.

Leonel Flores celebra la victoria de Boca ante River. (Foto: Getty).

Montero y Merentiel no se pierden la semi de Copa Argentina

Gran noticia para el Vasco Arruabarrena. Boca jugará el próximo sábado 14 de noviembre las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield y la posibilidad de perder varios titulares por la fecha FIFA estaba latente. Sin embargo, el Xeneize solo perderá a un jugador de toda su nómina: Williams Alarcón.

Publicidad

El chileno, suplente para el DT, es el único futbolista de todo el plantel de Boca que dirá presente con su seleccionado en esta ventana de amistosos internacionales que se abrirá el próximo lunes 9 de noviembre y se completará el jueves 19 del mismo mes.

En Boca temían por las convocatorias de Álvaro Montero a Colombia y Miguel Merentiel a Uruguay, pero tanto Néstor Lorenzo como Diego Forlán prescidieron de ellos para que puedan disputar el partido trascendental ante Banfield, además de darles descanso y concentración con el plantel xeneize en la previa de la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

Álvaro Montero. (Foto: Getty).

Publicidad

Uniforme icónico para la final de la Sudamericana

Este viernes, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana compartió imágenes de Leandro Paredes de cara a lo que será la final entre Boca y Atlético Mineiro, a celebrarse el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Un detalle no menor es la vestimenta que tiene el capitán del Xeneize: camiseta tradicional combinado con pantalón y medias amarillas, tal como utilizó el equipo en la final de la Copa Libertadores 2007 ante Gremio.

Leandro Paredes. (Foto: @Sudamericana).

DATOS CLAVE

Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia en La Bombonera por la fecha 16.

enfrentará a en La Bombonera por la fecha 16. Álvaro Montero y Miguel Merentiel confirmaron su presencia para jugar contra Banfield.

confirmaron su presencia para jugar contra Banfield. Boca Juniors utilizará un uniforme icónico en la próxima final de la Sudamericana.