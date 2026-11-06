San Lorenzo vs. Platense EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón y el Calamar están obligados a ganar y esperar resultados para clasificar a los playoffs.

Este sábado, San Lorenzo recibe a Platense por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro, comienza a las 19:15 horas y cuenta con el arbitraje de Felipe Viola. El encuentro es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y también el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las posibles formaciones de San Lorenzo y Platense

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo Briccola, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Agustín Ladstatter, Facundo Farías; Alexis Cuello.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Kevin Retamar, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026