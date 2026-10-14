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Europa League

Alineaciones de NK Celje y Omonia por la Europa League: formaciones probables

NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

NK Celje vs. Omonia, Europa League
NK Celje vs. Omonia, Europa League

Se viene NK Celje vs. Omonia este jueves 15 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan NK Celje y Omonia

NK Celje viene de caer 0-2 ante Leverkusen.

Omonia viene de ganarle 1-0 a Celta.

Las alineaciones de NK Celje y Omonia

NK Celje (4-2-3-1): Žan-Luk Leban, Milot Avdyli, Artemijus Tutyškinas, Lukasz Bejger, Pijus Širvys, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Luka Vešner Tičić, Armandas Kučys, Benjamin Verbič, Yaya Dukuly. DT: Zoran Zeljković.

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Omonia (4-2-3-1): Fabiano, Jure Balkovec, Ľubomír Šatka, Senou Coulibaly, Jean-Kévin Duverne, Muamer Tanković, Panagiotis Andreou, Mateo Marić, Lois Diony, Jaden Sean Montnor, Ewandro Costa. DT: Henning Berg.

Suplentes de NK Celje: Darko Hrka, Mario Kvesić, Blaž Kramer, Luka Kolar, Papa Daniel, Žan Žužek, Alpha Diounkou, Žiga Frelih, Veton Tusha, Dejan Suhovrsnik, Leonardo Koutris, Matic Ivanšek.

Suplentes de Omonia: Thomas Kaminski, Andronikos Kakoullis, Florin Tanase, Luuk Brouwers, Mihlali Mayambela, Stefan Simič, Loïc Négo, Andreas Christou, Angelos Neofytou, Christos Konstantinidis.

La previa de NK Celje y Omonia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Argentina)
  • Próximo partido de NK Celje: vs. Red Bull, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Omonia: vs. Benfica, jueves 22 de octubre
Redacción Bolavip
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