NK Celje vs. Omonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

NK Celje recibe a Omonia este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, NK Celje perdió 0-2 como visitante ante Leverkusen. El conjunto marcha 30° con 0 puntos.
Omonia viene de ganar 1-0 como local ante Celta. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- NK Celje suma 0 puntos en el torneo.
- Omonia suma 3 puntos tras vencer a Celta.