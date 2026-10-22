Alineaciones de Olympiacos y Sparta para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Olympiacos y Sparta se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Karaiskakis Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Olympiacos recibe a Sparta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. Olympiacos viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Sparta viene de empatar 1-1 con Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Olympiacos y Sparta

Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Onyemaechi Bruno, Gustavo Puerta, Chiquinho, Santiago Hezze, Gelson Martins, Armando Gonzalez, Jota Silva. DT: Imanol Alguacil.

Sparta (4-3-3): Jakub Surovcik, Martin Suchomel, Adam Sevinsky, Tobias Guddal, Jaroslav Zeleny, Sivert Mannsverk, Hugo Sochurek, Andy Irving, Matej Jurasek, Jonatan Braut Brunes, Ebrima Singhateh. DT: Brian Priske.

La previa de Olympiacos y Sparta: todo lo que hay que saber