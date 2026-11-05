Alineaciones de Sparta y Bournemouth para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Sparta y Bournemouth se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el epet ARENA por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sparta recibe a Bournemouth este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el epet ARENA. Sparta viene de caer 0-1 ante Olympiacos y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Milan y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sparta y Bournemouth

Sparta (4-3-3): Jakub Surovčík, Ki-Jana Hoever, Tobias Guddal, Jaroslav Zelený, Martin Suchomel, Hugo Sochůrek, Roman Macek, Santiago Eneme, Matěj Jurásek, Matyáš Vojta, Josimar Alcócer. DT: Brian Priske.

Bournemouth (4-4-2): Michele Di Gregorio, James Hill, Bafodé Diakité, António Silva, Adrien Truffert, Marcus Tavernier, Ryan Christie, Tyler Adams, Ben Gannon-Doak, Evanilson, Justin Kluivert. DT: Marco Rose.

La previa de Sparta y Bournemouth: todo lo que hay que saber