Celta vs. Union Saint-Gilloise en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta se juega buena parte de sus chances en la fase de liga de la Europa League y no puede permitirse otro traspié en casa. Enfrente va a tener a un Union Saint-Gilloise que llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace rato.

Son solo tres fechas, pero la diferencia en la tabla ya empieza a pesar: una victoria le cambia el panorama al equipo gallego, mientras que el conjunto belga puede acomodarse entre los puestos de privilegio si saca algo positivo de España.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado en el torneo europeo. Perdió sus primeros dos partidos, ante Omonia y Juventus, y recién pudo festejar en la última fecha con un triunfo 2-1 afuera frente al Celtic. Esa victoria le dio algo de aire, pero la posición 25 entre 36 equipos muestra que todavía tiene que mejorar mucho si quiere meterse entre los que avanzan de ronda.

El Union Saint-Gilloise, en cambio, viene de a poco consolidándose como una de las sorpresas gratas de la fase de liga. Ganó 3-0 como visitante frente al Viktoria, empató 1-1 en casa con la Real Sociedad y en la fecha pasada goleó 4-0 al Hapoel. Con 7 puntos en tres presentaciones, el equipo belga está sexto y llega a Vigo con margen para jugar sin la urgencia que sí tiene su rival.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Union Saint-Gilloise suma 7 puntos en el torneo.