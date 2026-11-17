Las calificaciones de los futbolistas argentinos luego del amistoso internacional en Córdoba.

Emiliano Martínez (7): no sufrió, ya que Costa Rica prácticamente no atacó, pero tuvo una atajada espectacular en el primer tiempo, a puro reflejo, que determinó una nueva valla invicta para ser récord histórico en la Selección Argentina. Volvió a jugar luego de la fractura de mandíbula que sufrió en Chelsea.

Agustín Giay (7): enorme despliegue por el carril derecho, con asistencia incluida a Julián Alvarez. Entendió muy bien el contexto para picar al vacío y fue opción de pase largo constante para Enzo Fernández. Costa Rica no atacó por su sector, por lo que no tuvo injerencia en defensa.

Lisandro Martínez (6): jugó a pie cambiado, alternando con Medina. Partido correcto, sin intervenciones en defensa y con buen pie para iniciar las escasas jugadas que comenzaron desde el fondo. Fue reemplazado por el debutante Mariano Troilo.

Facundo Medina (6): partido calcado al de Lisandro. No tuvo grandes intervenciones, pero completó un buen partido y mantuvo la valla invicta. Fue reemplazado por Aaron Anselmino, otro debutante.

Román Vega (6): luego de sumar minutos en La Bombonera, fue titular y tuvo un buen partido en el ataque. En defensa no sufrió, salvo por algunos desbordes del costarricense Gerald Taylor.

Enzo Fernández (7): amplia mejoría respecto al partido ante Uruguay. Menos posicionado y más en un rol de distribuidor de juego, el volante del Manchester City sacó a

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Máximo Perrone (7): gran partido del ex Vélez. A falta de Leandro Paredes, ocupó el rol de cinco posicional para darle mayor libertad de juego y de ataque a Enzo y Alexis, donde más se lucen. Además, distribuyó la pelota y mostró pinceladas con su zurda, dando grandes pases hacia adelante. Uno de los únicos dos jugadores de campo que jugó los 90′.

Alexis Mac Allister (8): el otro jugador que completó el partido. Mayor despliegue, desgaste y participación ofensiva. Tal es así que volvió a convertir un gol con la camiseta albiceleste. Uno de los mejores del partido.

Nicolás Paz (10): por si no quedan dudas del dorsal que debe utilizar de ahora en más. El volante se aseguró de cerrar el 2026 de Argentina con una actuación superlativa, siendo el conductor del equipo, el creador de juego y, como si no fuese suficiente, se despachó con un doblete de golazos y una asistencia. Salió en el entretiempo por Mastantuono.

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Julián Alvarez (8): luego del gol ante Uruguay, el delantero se despachó con un doblete ante Costa Rica para seguir sumando confianza y dejar atrás el mal arranque de temporada en su club. Fue reemplazado por el Flaco López.

Gianluca Prestianni (7): con sus gambetas, mostró ser esa carta de individualidad que necesita cualquier equipo para romper un partido trabado. En este caso, se lució más en lo colectivo, generando buenas asociaciones con Vega y Julián. Casi convierte un golazo desde afuera del área.

INGRESARON

Franco Mastantuono (8): entró y tardó dos minutos en convertir su segundo gol con la camiseta de la Selección Argentina. Participativo con la pelota y mostró intensidad para la presión alta con el resto de los atacantes. Sobre el final, selló la goleada con un doblete.

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Gonzalo Montiel (6): entró por Giay y mostró despliegue por la banda derecha, con buenas asociaciones de juego.

José López (6): grandes movimientos por el ataque, incluso sin tanta injerencia en el abultado resultado. Sigue sumando porotos para ser el tercer nueve detrás de Julián y Lautaro Martínez, ausente esta fecha por lesión.

Thiago Almada (5): el más impreciso del mediocampo, pero se mostró inquieto y quiso ser opción de juego constante.

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Mariano Troilo (6): mostró carácter en su debut como internacional, proyectándose en ataque con gran velocidad pese a su 1.94. Dio un mal pase hacia atrás que casi termina en gol de Costa Rica, pero Dibu reaccionó a tiempo.

Nicolás Tagliafico (6): volvió a jugar luego de la final del Mundial y sumó minutos correctos.

Aaron Anselmino (6): debutó con la camiseta de la Selección y cumplió con sus primeros minutos internacionales.

Giuliano Simeone (6): con un puñado de minutos, mostró su típica velocidad y asistió a Mastantuono en el último gol de la Selección.