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Europa League

Alineaciones de Sturm Graz y NK Celje para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Sturm Graz y NK Celje se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Merkur Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sturm Graz vs. NK Celje, Europa League
Sturm Graz vs. NK Celje, Europa League

Sturm Graz recibe a NK Celje este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Merkur Arena. Sturm Graz viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. NK Celje viene de empatar 2-2 con Red Bull y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sturm Graz y NK Celje

Sturm Graz (3-4-1-2): Ammar Helac, Arjan Malić, Joshua Quarshie, Paul Koller, Jürgen Heil, Jon Gorenc Stankovič, Valmir Matoshi, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Simon Seidl, Oumar Diakité. DT: Fabio Ingolitsch.

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NK Celje (4-3-3): Žan-Luk Leban, Pijus Širvys, Lukasz Ł. Bejger, Žan Žužek, Milot Avdyli, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Mario Kvesić, Veton Tusha, Blaž Kramer, Benjamin Verbič. DT: Zoran Zeljković.

La previa de Sturm Graz y NK Celje: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Merkur Arena
  • Historial: 3 cruces — Sturm Graz ganó 2, NK Celje ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 15/06/2016: Sturm Graz 2-0 NK Celje
  • Próximo partido de Sturm Graz: vs. Hoffenheim, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de NK Celje: vs. Ferencvaros, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
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