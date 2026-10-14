Torreense vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

El jueves 15 de octubre, el Estadio Dr. Magalhães Pessoa recibe un cruce que puede marcar el arranque de la Europa League para dos equipos que ganaron en su debut y quieren confirmar que no fue casualidad.
Torreense y Sunderland llegan con puntaje perfecto a la segunda jornada y una victoria más los dejaría cómodos en la pelea por la zona de clasificación del torneo.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Torreense arrancó con el pie derecho: se impuso 2-1 de visitante ante el Lillestroem y suma tres puntos que lo ubican en la mitad de la tabla. Jugar de local ahora es una buena oportunidad para seguir sumando y meterse entre los primeros puestos de un grupo que tiene 36 equipos.
El Sunderland, señalado como favorito para este duelo, también ganó en su primera presentación: 1-0 ante el AZ Alkmaar jugando en casa. Ahora deberá probar que puede sostener ese nivel lejos de su estadio, en una competencia donde cada punto cuenta para no quedar relegado en la tabla general.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Torreense suma 3 puntos tras vencer a Lillestroem.
- Sunderland suma 3 puntos tras vencer a AZ Alkmaar.