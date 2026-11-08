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Premier League

Alineaciones de Sunderland y Chelsea para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Stadium of Light por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland vs. Chelsea, Premier League
Sunderland vs. Chelsea, Premier League

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de caer 1-3 ante Coventry y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chelsea viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sunderland y Chelsea

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Nordi Mukiele, Kevin Danso, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Thomas Meunier, Brian Brobbey, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

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Chelsea (3-4-3): Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pedro Neto, Jordan Henderson, Roméo Lavia, Pep Chavarría, Estêvão, Morgan Rogers, Cole Palmer. DT: Xabi Alonso.

Bajas y ausentes de Sunderland y Chelsea

Sunderland:

  • Habib Diarra (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Omar Alderete (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Chelsea:

  • João Pedro (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Maxence Lacroix (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Emiliano Martínez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Aaron Anselmino (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jorrel Hato (golpe; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)
  • Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Sunderland y Chelsea: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Stadium of Light
  • Historial: 115 cruces — Sunderland ganó 39, Chelsea ganó 57 y empataron 19
  • Último antecedente: 24/05/2026: Sunderland 2-1 Chelsea
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Aston Villa, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Chelsea: vs. Leeds, sábado 21 de noviembre
Redacción Bolavip
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