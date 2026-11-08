Sunderland vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la Premier League

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último con apenas 5 puntos en nueve fechas y necesita algo urgente para despegar de ahí. Enfrente tiene a un Chelsea que pelea arriba y que llega con la confianza de haber goleado en su visita anterior.

Para el local es casi una final para empezar a salir del fondo de la tabla, mientras que el Chelsea quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de Champions.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland no levanta cabeza. Viene de perder 1-3 como visitante ante el Coventry y antes había rescatado un empate sin goles frente al Leeds, el único punto de sus últimos tres compromisos. Con nueve fechas jugadas y solo cinco puntos, el equipo está 20° y cada partido que pasa sin sumar lo complica más.

El Chelsea, en cambio, llega entonado. Goleó 2-0 de local al Manchester United en su presentación más reciente, después de un traspié ante el Tottenham que cortó una racha positiva. Con 16 puntos y el cuarto puesto, el equipo de Londres se mete en la pelea de arriba y una victoria en Sunderland lo dejaría todavía más cómodo en la tabla.

El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene 115 antecedentes y una clara ventaja para el Chelsea, que ganó 57 veces por 39 del Sunderland, con 19 empates. En goles también manda el Chelsea, 213 contra 173.

Los duelos más recientes estuvieron parejos: en mayo de 2026 el Sunderland se impuso 2-1 y unos meses antes había ganado 2-1 como visitante en Stamford Bridge. Antes de esa racha favorable, el Chelsea había goleado 5-1 en 2017, una muestra de que la historia reciente no siempre reflejó la diferencia de fondo entre los dos clubes.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sunderland vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/10/2025 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 21/05/2017 Chelsea vs. Sunderland 5-1 Premier League 14/12/2016 Sunderland vs. Chelsea 0-1 Premier League 07/05/2016 Sunderland vs. Chelsea 3-2 Premier League 19/12/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 24/05/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 29/11/2014 Sunderland vs. Chelsea 0-0 Premier League 19/04/2014 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 17/12/2013 Sunderland vs. Chelsea 2-1 League Cup

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Sunderland suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Chelsea suma 16 puntos en el torneo.