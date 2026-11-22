Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de ganarle 2-1 a Atlético de Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Villarreal viene de ganarle 2-0 a Getafe y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Barcelona y Villarreal
Barcelona (4-3-3): Joan García, Brian Fariñas Pérez, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi. DT: Hansi Flick.
Villarreal (4-2-3-1): Péter Gulácsi, Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Carlos Maciá, Santi Comesaña, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro. DT: Iñigo Pérez.
Bajas y ausentes de Barcelona y Villarreal
Barcelona:
- Rodri (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Jordi Pesquer (ausencia)
Villarreal:
- Juan Foyth (lesión muscular)
- Gerard Moreno (lesión muscular)
- Ilias Akhomach (lesión muscular)
- Alassane Diatta (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Barcelona y Villarreal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Camp Nou
- Historial: 55 cruces — Barcelona ganó 35, Villarreal ganó 11 y empataron 9
- Último antecedente: 28/02/2026: Barcelona 4-1 Villarreal
- Próximo partido de Barcelona: vs. Deportivo La Coruña, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Villarreal: vs. Celta, domingo 29 de noviembre