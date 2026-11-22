Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en El Sardinero, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. El Racing necesita puntos para despegarse de la zona media y se mete en la cancha un equipo que viene de ganar dos de sus últimos tres partidos. La Real Sociedad llega como favorita pero visita un campo que nunca le resultó sencillo.

Son dos equipos que vienen de buenos resultados y que miran hacia arriba en la tabla, cada uno con objetivos distintos pero con la misma necesidad de no perder pisada.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega con una victoria fresca como visitante ante Málaga, que le permitió cortar la mala sensación que había dejado la derrota goleada frente al Real Madrid. Antes de eso había ganado de local contra Espanyol, así que el equipo cántabro alterna rachas y todavía busca estabilidad en la mitad de la tabla, donde está 12° con 14 puntos en 12 fechas.

La Real Sociedad, en cambio, llega entonada. Ganó su último partido de local ante Rayo Vallecano y antes había sumado otro triunfo frente a Levante, con la única mancha de la derrota ante Athletic Bilbao en medio. Está quinta con 22 puntos y pelea en la zona alta, algo que la obliga a no relajarse en salidas como esta.

El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad

El historial entre ambos es amplio, con 34 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente para la Real Sociedad, que ganó 19 veces por 8 del Racing y 7 empates. En las últimas visitas al norte el equipo donostiarra también se impuso en varias ocasiones, aunque el antecedente más reciente terminó en empate 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/07/2026 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-1 Club Friendlies 20/07/2019 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 30/01/2014 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-3 Copa del Rey 22/01/2014 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 28/04/2012 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 18/12/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 20/03/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/11/2010 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 09/06/2007 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 14/01/2007 Racing de Santander vs. Real Sociedad 1-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis