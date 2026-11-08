Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa después de la caída ante Espanyol y tiene enfrente a un Getafe que llega de ganar y con confianza renovada.

Ambos están empatados en puntos pero con objetivos distintos en esta altura de LaLiga: el local quiere meterse en zona de pelea y el visitante busca alejarse de los puestos bajos.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de un golpe duro, la derrota 0-1 de local frente a Espanyol, que cortó una pequeña racha positiva tras el triunfo ante Valencia y el empate sin goles con Elche. Son 12 puntos en 11 fechas y la undécima posición, un rendimiento que no termina de convencer en casa y que esta tarde necesita revertir frente a su gente.

Getafe llega con el envión anímico de haber goleado 3-1 a Sevilla como local, tras un tropiezo fuerte en campo del Athletic Bilbao y un empate ante Rayo Vallecano. Está 15°, con los mismos 12 puntos que su rival de turno, y esa victoria reciente le da argumentos para pensar en dar el batacazo lejos de casa.

El historial entre Villarreal y Getafe

El historial entre ambos es claramente favorable a Villarreal, que ganó 26 de los 44 cruces frente a los 9 de Getafe, con 9 empates y una diferencia de goles amplia a su favor. En los enfrentamientos más recientes la cosa se empareja bastante: hay triunfos para los dos lados y varios empates, como el 1-1 que se repitió en dos de los últimos cinco duelos. La última vez que se vieron las caras, en febrero, Getafe se impuso 2-1 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Getafe vs. Villarreal 2-1 Primera División 06/12/2025 Villarreal vs. Getafe 2-0 Primera División 30/03/2025 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 20/10/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 16/02/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 30/09/2023 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 27/02/2023 Villarreal vs. Getafe 2-1 Primera División 28/08/2022 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 16/04/2022 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 07/11/2021 Villarreal vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis