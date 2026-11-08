Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa después de la caída ante Espanyol y tiene enfrente a un Getafe que llega de ganar y con confianza renovada.
Ambos están empatados en puntos pero con objetivos distintos en esta altura de LaLiga: el local quiere meterse en zona de pelea y el visitante busca alejarse de los puestos bajos.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de un golpe duro, la derrota 0-1 de local frente a Espanyol, que cortó una pequeña racha positiva tras el triunfo ante Valencia y el empate sin goles con Elche. Son 12 puntos en 11 fechas y la undécima posición, un rendimiento que no termina de convencer en casa y que esta tarde necesita revertir frente a su gente.
Getafe llega con el envión anímico de haber goleado 3-1 a Sevilla como local, tras un tropiezo fuerte en campo del Athletic Bilbao y un empate ante Rayo Vallecano. Está 15°, con los mismos 12 puntos que su rival de turno, y esa victoria reciente le da argumentos para pensar en dar el batacazo lejos de casa.
El historial entre Villarreal y Getafe
El historial entre ambos es claramente favorable a Villarreal, que ganó 26 de los 44 cruces frente a los 9 de Getafe, con 9 empates y una diferencia de goles amplia a su favor. En los enfrentamientos más recientes la cosa se empareja bastante: hay triunfos para los dos lados y varios empates, como el 1-1 que se repitió en dos de los últimos cinco duelos. La última vez que se vieron las caras, en febrero, Getafe se impuso 2-1 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Getafe vs. Villarreal
|2-1
|Primera División
|06/12/2025
|Villarreal vs. Getafe
|2-0
|Primera División
|30/03/2025
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|20/10/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|16/02/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|30/09/2023
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|27/02/2023
|Villarreal vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|28/08/2022
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|16/04/2022
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|07/11/2021
|Villarreal vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
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Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.