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Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Getafe, LaLiga
Villarreal vs. Getafe, LaLiga

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar una racha negativa después de la caída ante Espanyol y tiene enfrente a un Getafe que llega de ganar y con confianza renovada.

Ambos están empatados en puntos pero con objetivos distintos en esta altura de LaLiga: el local quiere meterse en zona de pelea y el visitante busca alejarse de los puestos bajos.

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La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene de un golpe duro, la derrota 0-1 de local frente a Espanyol, que cortó una pequeña racha positiva tras el triunfo ante Valencia y el empate sin goles con Elche. Son 12 puntos en 11 fechas y la undécima posición, un rendimiento que no termina de convencer en casa y que esta tarde necesita revertir frente a su gente.

Getafe llega con el envión anímico de haber goleado 3-1 a Sevilla como local, tras un tropiezo fuerte en campo del Athletic Bilbao y un empate ante Rayo Vallecano. Está 15°, con los mismos 12 puntos que su rival de turno, y esa victoria reciente le da argumentos para pensar en dar el batacazo lejos de casa.

El historial entre Villarreal y Getafe

El historial entre ambos es claramente favorable a Villarreal, que ganó 26 de los 44 cruces frente a los 9 de Getafe, con 9 empates y una diferencia de goles amplia a su favor. En los enfrentamientos más recientes la cosa se empareja bastante: hay triunfos para los dos lados y varios empates, como el 1-1 que se repitió en dos de los últimos cinco duelos. La última vez que se vieron las caras, en febrero, Getafe se impuso 2-1 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Getafe vs. Villarreal2-1Primera División
06/12/2025Villarreal vs. Getafe2-0Primera División
30/03/2025Getafe vs. Villarreal1-2Primera División
20/10/2024Villarreal vs. Getafe1-1Primera División
16/02/2024Villarreal vs. Getafe1-1Primera División
30/09/2023Getafe vs. Villarreal0-0Primera División
27/02/2023Villarreal vs. Getafe2-1Primera División
28/08/2022Getafe vs. Villarreal0-0Primera División
16/04/2022Getafe vs. Villarreal1-2Primera División
07/11/2021Villarreal vs. Getafe1-0Primera División

Horario del partido

  • Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
  • Getafe suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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