Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El líder quiere seguir estirando la ventaja en la cima y no piensa relajarse pese a que el rival viene golpeando de visitante y de local por igual.
Ganar es la única opción para el Barcelona si quiere despegarse en la tabla antes de que termine el primer tercio del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega entonado tras ganarle a domicilio al Atlético de Madrid, resultado que confirma que el equipo puede imponerse incluso lejos del Camp Nou. Antes había goleado 6-1 a Alavés en casa, aunque en el medio quedó la derrota ante Real Madrid que todavía duele. Con 33 puntos en 12 partidos, es el único invicto puntero que puede permitirse mirar el torneo desde arriba.
Villarreal, por su parte, llega con una victoria fresca como local ante Getafe que le permitió cortar una racha irregular, aunque antes había caído ante Espanyol en su propia cancha. El equipo amarillo ocupa la novena posición con 15 unidades y necesita sumar afuera para no quedar relegado en la mitad de la tabla.
El historial entre Barcelona y Villarreal
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 35 de los 55 cruces frente a 11 triunfos de Villarreal y 9 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 125 contra 71 en más de medio siglo de enfrentamientos.
En los últimos cruces hubo de todo, incluidas goleadas en ambos sentidos y partidos muy parejos decididos por un gol. El más reciente, en febrero de este año, terminó 4-1 a favor del Barcelona.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Barcelona vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|21/12/2025
|Villarreal vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|18/05/2025
|Barcelona vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|22/09/2024
|Villarreal vs. Barcelona
|1-5
|Primera División
|27/01/2024
|Barcelona vs. Villarreal
|3-5
|Primera División
|27/08/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|3-4
|Primera División
|12/02/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|0-1
|Primera División
|20/10/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|22/05/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/11/2021
|Villarreal vs. Barcelona
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Barcelona suma 33 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.