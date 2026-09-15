Alineaciones de Elche vs. Real Madrid por La Liga de España

Este martes, Elche y Real Madrid se encuentran frente a frente bajo la órbita de una nueva fecha del certamen doméstico español.

Continúa desarrollándose la Fecha 6 de la presente edición de La Liga de España. En medio de ese panorama, este miércoles, con el Estadio Martínez Valero como testigo y como escenario, Elche y Real Madrid se encuentran frente a frente en un duelo de realidades diferentes.

Sucede que el conjunto anfitrión arriba a este espectáculo naufragando en el fondo de la tabla de posiciones y con la urgencia de sumar puntos para tomar un poco de aire. De hecho, supo cosechar solamente 2 puntos en sus primeros 5 partidos en el torneo.

Paralelamente, los comandados estratégicamente por José Mourinho son los únicos escoltas del líder Barcelona, solamente 3 puntos por debajo de la línea de los de Hansi Flick. El Merengue tiene 12 unidades como consecuencia de 4 victorias y 1 derrota.

Las formaciones de Elche vs. Real Madrid

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust; Rubén Sánchez, Aguado, Gonzalo Villar, Roy Revivo; Lemar, Germán Valera; Fer Niño.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

La previa de Elche vs. Real Madrid

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Las posiciones de La Liga de España