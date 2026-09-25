Roberto Carlos reveló el calvario que vivió al perder toda su fortuna

El ex lateral por izquierda supo ser uno de los mejores jugadores del mundo con pasos memorables por Real Madrid y la Selección de Brasil.

No son muchos los futbolistas que jugaron durante años en los mejores clubes del mundo, tal como lo hizo Roberto Carlos, que vistió las casacas de Palmeiras, Inter y Real Madrid. Además, el lateral por izquierda brilló en la Selección de Brasil, con la que ganó la Copa América en dos oportunidades y una vez el Mundial.

A lo largo de su trayectoria, Roberto Carlos pasó una temporada en Inter y once en Real Madrid, por lo que se estima que obtuvo una importante cantidad de dinero por haber jugado en clubes de esa magnitud durante tanto tiempo, pero el oriundo de San Pablo debió reconvertirse económicamente tras sufrir algunos problemas.

Roberto Carlos dijo presente en el Portugal Football Summit y allí contó cómo fue el calvario de perder toda su fortuna: “Siempre pensé en la etapa posterior a mi carrera. Se trata de construir una historia como jugador y aprovechar tu imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya contaba con la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas”.

Además, agregó: “Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta a cero. Por culpa de representantes y cuestiones familiares, perdí el 99 por ciento de todo lo que había ganado en el fútbol. Cometí errores y, por eso, pido a los más jóvenes que no hagan lo mismo”.

Roberto Carlos en la final del Mundial 2002. (Foto: Getty).

Perderlo todo

“Tuve un problema serio con mi exrepresentante. Tuve un problema familiar gravísimo. Un jueves me fui a dormir a medianoche y, el viernes, recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía. Ahí perdí toda mi historia”, agregó Roberto Carlos.

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Por otro lado, contó cómo se reinventó: “Paul reorganizó mi vida. Con ‘Entourage’ logré reestructurar mi vida financiera y familiar”. Cabe destacar que Entourage Football es una agencia y consultora global especializada en la representación de futbolistas, entrenadores y en la gestión de marketing, patrocinios y activaciones con leyendas del deporte.

Roberto Carlos en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Roberto Carlos perdió el 99% de su fortuna por representantes y problemas familiares.

perdió el 99% de su fortuna por representantes y problemas familiares. Roberto Carlos jugo once temporadas en Real Madrid tras pasar por el Inter.

jugo once temporadas en Real Madrid tras pasar por el Inter. Entourage Football ayudó al exfutbolista brasileño a reestructurar su vida financiera.