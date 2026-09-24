Carlos Alcaraz: “Sufro viendo al Real Madrid, pueden hacerlo mejor”

El español, aficionado del Merengue, disputará la Laver Cup, el certamen que se desarrollará en Londres entre el 25 y 27 de septiembre.

Cada vez falta menos para el inicio de la Laver Cup, el certamen distendido en el que se enfrentan Team Europa contra Team World. Carlos Alcaraz será una de las grandes estrellas que dirá presente en Londres entre el 25 y 27 de septiembre. En la antesala del inicio de la competición, el murciano analizó el presente de Real Madrid, club del que es hincha.

Real Madrid viene de perder el clásico ante Atlético de Madrid y el inicio de la temporada no fue el ideal. En diálogo con la prensa antes de iniciar su participación en la Laver Cup, Carlos Alcaraz fue consultado por el presente el Merengue y fue crítico.

Alcaraz afirmó: “Como aficionado de Real Madrid puedo decirte ahora mismo que los otros equipos lo están haciendo mejor. Es el Real Madrid, tiene jugadores extraordinarios, tiene un gran talento, pero como equipo pueden hacerlo mejor, tienen que seguir trabando en ello“.

Además, agregó: “La verdad es sufro viéndolos jugar, porque nunca sabés qué va a pasar. Yo diría que falta un poco más de intensidad, pero tratándose de un club como este, pueden hacerlo mejor”. Cabe destacar que los de Mourinho disputaron 7 partidos de LaLiga de los que ganó 5 y perdió 2.

Alcaraz en el Bernabéu en 2024. (Foto: Getty).

¿Dónde se juega la Laver Cup 2026?

El certamen, que cuenta con Roger Federer como impulsor, se desarrollará el 25, 26 y 27 de septiembre en el The O2 Arena de Londres. Allí se verán las caras Team World vs. Team Europe. Habrá tanto individuales como dobles, con la particularidad de ver duplas poco habituales dentro del circuito.

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Así son los equipos de la Laver Cup

TEAM EUROPE

Carlos Alcaraz (España)

Alexander Zverev (Alemania)

Casper Ruud (Noruega)

Flavio Cobolli (Italia)

Jakub Mensik (República Checa)

Rafael Jódar (España)

TEAM WORLD

Álex de Miñaur (Australia)

Francisco Cerúndolo (Argentina)

Alexander Bublik (Kazajistán)

Learner Tien (Estados Unidos)

Brandon Nakashima (Estados Unidos)

DATOS CLAVE

Carlos Alcaraz criticó el nivel del Real Madrid previo a su debut en la Laver Cup.

criticó el nivel del Real Madrid previo a su debut en la Laver Cup. Laver Cup se disputará del 25 al 27 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

se disputará del 25 al 27 de septiembre en el O2 Arena de Londres. Real Madrid acumula cinco victorias y dos derrotas en siete partidos jugados de LaLiga.