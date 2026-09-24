Deco aleja a Julián Álvarez de Barcelona: “Cosa del pasado”

Tras una oferta de más de 100 millones de euros, el director deportivo del club catalán le cerró la puerta a una nueva negociación próximamente.

Entre Atlético de Madrid y Barcelona, Julián Álvarez protagonizó una de las novelas más tensas del último mercado de pases. El argentino se plantó en pleno Mundial, hizo público su deseo de ser vendido al club catalán, pero la operación no llegó a buen puerto.

Barcelona realizó una oferta que superó los 100 millones de euros, pero el Colchonero la consideró insuficiente. Esto hizo cambiar de página al delantero surgido de River Plate, que debió enfocarse nuevamente en los objetivos del equipo dirigido por el Cholo Simeone.

Ahora, Deco, en nombre del blaugrana, demostró que el club en el que es director deportivo también cambió de página en cuanto al interés por Julián. En sus últimas declaraciones, compartidas por Fabrizio Romano, le deseó un buen futuro al argentino con el conjunto madrileño.

“Julián Álvarez ahora es cosa del pasado, como muchos acuerdos que no se logran”, resumió el exfutbolista portugués, que había llevado adelante las negociaciones con Atlético de Madrid.

Deco, director deportivo de Barcelona.

En la misma línea, destacó el gran trabajo que está haciendo su equipo en el comienzo de la campaña y llenó de buenos deseos a Julián: “Estamos contentos con lo que tenemos. Espero que él también esté bien y que ayude a su club”.

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La temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

La novela con Barcelona lo perjudicó en el primer tramo de la temporada. Perdió terreno en la consideración del Cholo Simeone y solo jugó 3 de los 7 duelos de Atlético de Madrid en LaLiga, en todos ellos desde el banco de suplentes. Sin embargo, fue titular en Champions League ante Liverpool e incluso repartió una asistencia en lo que fue derrota para el Colchonero.

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