Kylian Mbappé se lesionó y abandona la concentración de Francia en plena fecha FIFA: “No pinta bien”

Este viernes, la Selección de Francia venció 1-0 a Turquía por la primera fecha de la UEFA Nations League. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó el gol que significó el triunfo para su país pero, inesperadamente, se lesionó. Tal es la preocupación puertas adentro que abandona la concentración y regresa a España de inmediato.

La fórmula que tanto rindió durante la Copa del Mundo 2026, volvió a lucirse: Michael Olisé lo asistió. De izquierda hacia adentro, Kiki controló y sacó un violento remate al primer palo, que estrelló contra la red. Sin demorar ni un segundo, se tomó la rodilla izquierda y quedó tendido sobre el campo de juego. Por ese motivo, debió ser reemplazado.

NO HAY FESTEJO… Kylian Mbappé convirtió el 1-0 de Francia ante Turquía pero tras el remate sintió una molestia en su rodilla derecha. ¡Preocupación en Les Blues y el Merengue!



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Lo cierto es que Mbappé abandona la concentración de Francia. Luego de tener mayor conocimiento sobre la cuestión física que lo afecta, de común acuerdo entre todas las partes se tomó dicha decisión a raíz de la lesión en la rodilla que padeció durante el compromiso contra Turquía. Así las cosas, perderá a su goleador en esta fecha FIFA.

De hecho, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado para transmitir claridad en el asunto que mantiene en vilo al ambiente. “Sufrió una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración“, escribió el ente en primera instancia. No conforme con brindar la información, agregó: “¡Que te recuperes pronto, Kylian!“.

UN DOLOR DE CABEZA PARA ZIZOU Y MOU… ¡Kylian Mbappé sale lesionado tras convertir el 1-0 de Francia vs. Turquía! ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS.



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Vale resaltar que fue el debut de Zinedine Zidane como director técnico de la Selección de Francia. En ese sentido, luego del partido fue consultado sobre Mbappé y fue contundente. “No pinta bien y no vamos a correr ningún riesgo“, aseguró el flamante entrenador que está dando sus primeros pasos al frente del combinado nacional de su país.

Pocos segundos más tarde, también manifestó: “Desarrolló hipertensión en su rodilla durante el disparo. No es exactamente alentador para que pueda continuar“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue aún más tajante que antes. “No se siente bien. Volverá a Madrid“, sentenció sin titubear la leyenda que ahora oficia de estratega.

Kylian Mbappé, lesionado en Francia – Turquía. (Getty Images)