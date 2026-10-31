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Alineaciones de Levante y Atlético de Madrid para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Levante y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante vs. Atlético, LaLiga
Levante vs. Atlético, LaLiga

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de caer 1-2 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Deportivo La Coruña y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Levante y Atlético de Madrid

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Ifeanyi Ndukwe, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Brugué, Iván Romero de Ávila Araque, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.

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Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Jonathan Dávid, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

Bajas y ausentes de Levante y Atlético de Madrid

Levante:

  • Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Roger Brugué (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Atlético de Madrid:

  • Koke (lesión en el muslo)
  • Johnny (lesión muscular)

La previa de Levante y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 10:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Ciutat de Valencia
  • Próximo partido de Levante: vs. Celta, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Barcelona, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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