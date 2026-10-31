Alineaciones de Levante y Atlético de Madrid para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Levante recibe a Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de caer 1-2 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de ganarle 1-0 a Deportivo La Coruña y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Levante y Atlético de Madrid
Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Nacho Pérez Gómez, Ifeanyi Ndukwe, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Brugué, Iván Romero de Ávila Araque, Thiago Fernández. DT: Luís Castro.
Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Jonathan Dávid, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
Bajas y ausentes de Levante y Atlético de Madrid
Levante:
- Enzo Bardeli (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Roger Brugué (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
Atlético de Madrid:
- Koke (lesión en el muslo)
- Johnny (lesión muscular)
La previa de Levante y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Ciutat de Valencia
- Próximo partido de Levante: vs. Celta, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Barcelona, domingo 8 de noviembre