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Fórmula 1

Antonelli campeón: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de México

El piloto italiano ganó el Mundial de Pilotos 2026 con cuatro carreras de anticipación.

Kimi Antonelli es el nuevo campeón de la Fórmula 1
© Getty ImagesKimi Antonelli es el nuevo campeón de la Fórmula 1

La Fórmula 1 tiene nuevo campeón. Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, se quedó con el Mundial de Pilotos 2026 y destronó a Lando Norris luego de su P3 en el Gran Premio de México 2026.

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El piloto italiano dominó la temporada desde el principio y ahora se aseguró matemáticamente el título con cuatro carreras por disputarse. Además, con 20 años, Kimi se convirtió en el campeón más joven en la historia de la F1 (rompió el récord de Sebastian Vettel, quien se consagró en 2010 con 23 años y 134 días).

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 250 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 221 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 630 puntos
  2. Ferrari – 504 puntos
  3. Red Bull Racing – 380 puntos
  4. McLaren – 371 puntos
  5. Racing Bulls – 104 puntos
  6. Alpine – 74 puntos
  7. Haas – 30 puntos
  8. Audi – 23 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Las carreras restantes del calendario 2026

  • Gran Premio de Brasil | 8 noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre
  • Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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