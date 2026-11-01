Antonelli campeón: así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de México

La Fórmula 1 tiene nuevo campeón. Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, se quedó con el Mundial de Pilotos 2026 y destronó a Lando Norris luego de su P3 en el Gran Premio de México 2026.

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El piloto italiano dominó la temporada desde el principio y ahora se aseguró matemáticamente el título con cuatro carreras por disputarse. Además, con 20 años, Kimi se convirtió en el campeón más joven en la historia de la F1 (rompió el récord de Sebastian Vettel, quien se consagró en 2010 con 23 años y 134 días).

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 380 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos George Russell (Mercedes) – 250 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos Lando Norris (McLaren) – 221 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 630 puntos Ferrari – 504 puntos Red Bull Racing – 380 puntos McLaren – 371 puntos Racing Bulls – 104 puntos Alpine – 74 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Brasil | 8 noviembre

Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre

Gran Premio de Qatar | 29 noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre