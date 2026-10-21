Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Alineaciones de Levante y Athletic Bilbao para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levante vs. Athletic, LaLiga
Levante vs. Athletic, LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. Levante viene de empatar 1-1 con Deportivo La Coruña y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Valencia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Levante y Athletic Bilbao

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Aïssa Mandi, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Oriol Rey, Daniel Requena, Víctor García Raja, Iván Romero de Ávila Araque, Petar Ratkov. DT: Luís Castro.

+ Seguinos en

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Peio Urtasan, Íñigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Maroan Sannadi, Robert Navarro. DT: Edin Terzić.

Bajas y ausentes de Levante y Athletic Bilbao

Levante:

  • Karl Etta Eyong (lesión en el muslo)
  • Hugo Sotelo (esguince de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Álex Primo (lesión de hombro)

Athletic Bilbao:

  • Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Levante y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Ciutat de Valencia
  • Historial: 32 cruces — Levante ganó 6, Athletic Bilbao ganó 21 y empataron 5
  • Último antecedente: 08/02/2026: Athletic Bilbao 4-2 Levante
  • Próximo partido de Levante: vs. Real Sociedad, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Getafe, domingo 25 de octubre
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones