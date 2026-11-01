Alineaciones de Athletic Bilbao y Real Sociedad para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Athletic Bilbao y Real Sociedad se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad este domingo 1 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de ganarle 4-0 a Getafe y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 2-1 a Levante y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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