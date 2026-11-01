Los puntajes de Boca tras el Superclásico ante River: jugador por jugador

Álvaro Montero (6): valla invicta para el colombiano en su primer Superclásico. No tuvo grandes intervenciones salvo los centros que descolgó producto de los córners de River.

Leandro Lozano (7): enorme partido por la banda derecha. Evitó las subidas de Acuña y contuvo a Galván cuando se mostró por el costado. En ataque siempre fue opción y fue muy prolijo en los 90′ minutos.

Lautaro Di Lollo (7): convirtió su primer gol en un Superclásico y fue el único tanto del partido. En defensa estuvo firme, incluso con una amarilla desde la primera parte.

Facundo Herrera (5): tuvo un buen primer tiempo, aunque le costó la marca en el uno versus uno con Correa. Fue amonestado y reemplazado en el entretiempo. Cumplidor debut en un Superclásico.

Lautaro Blanco (6): jugó un gran partido, aunque pudo haber sido expulsado en el complemento por una innecesaria patada a Tobías Andrada. Después, siempre lastimó con sus centros y en defensa no sufrió.

Santiago Ascacibar (7): partidazo del Ruso. Firme para la marca, firme para los ataques y los relevos. No dudó a la hora de resolver de la manera más sencilla posible y se mostró constantemente en el ataque.

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Leandro Paredes (7): otra muestra de liderazgo. En su peor Superclásico de los tres que disputó desde su vuelta, el volante aún así tuvo una muestra de carácter en los 87 minutos que disputó y manejó los hilos del equipo en todo el compromiso.

Milton Delgado (8): la figura del partido. Con la superioridad numérica a su favor, tuvo más espacios que de costumbre y mostró un despliegue letal. Colaboró en los 90′ con la distribución del juego junto a Paredes y constantemente generó peligro en la mitad de cancha rival.

Leonel Flores (5): otro que debutó en un Superclásico y alternó buenas y malas. Se animó para ir al frente constantemente y complicó a los mediocampistas, pero no pudo en el mano a mano con Acuña por la derecha.

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Miguel Merentiel (6): sin participación de frente al gol, el delantero tuvo un buen Superclásico con pases, desmarques y colaboración ofensiva. Fue reemplazado por Enner Valencia en el complemento.

Sebastián Villa (5): el más flojo del partido. Decidió mal en la gran mayoría de sus acciones, pero la asistencia a Di Lollo en el gol desde el córner le valió importancia en el compromiso.

INGRESARON

Ayrton Costa (5): ingresó por Jagger en el complemento y tuvo buenos minutos. Fue amonestado sobre el final por una infracción a Driussi.

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Alan Velasco (5): debutó en un Superclásico ingresando por Flores. Tuvo un duelo personal con Gonzalo Montiel desde el minuto 1 y fue amonestado producto de un cruce con él.

Enner Valencia (5): ingresó por Merentiel y tuvo un labor similar. Sacrificado, sin intentos al arco y con asociaciones con sus compañeros.

Tomás Belmonte (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Carlos Palacios (-): insuficientes minutos para ser calificado.