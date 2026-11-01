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Superclásico

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Boca en el Superclásico del Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Millonario en el partido ante el Xeneize, por la Fecha 15 del certamen doméstico.

Los jugadores de River antes del inicio del partido.
© GettyLos jugadores de River antes del inicio del partido.

Santiago Beltrán (6): El arquero de River no tuvo ninguna responsabilidad en el gol de Di Lollo y tampoco cometió errores groseros, pese a no despacharse con ninguna intervención rutilante. A su vez, volvió a estar bastante flojo con la pelota en los pies.

Gonzalo Montiel (5): Por las circunstancias obvias, no pudo tener la participación ofensiva constante de otros encuentros y River sintió esa carencia. Al mismo tiempo, el lateral derecho tuvo algunas complicaciones naturales en la contención, siendo expulsado injustamente.

Lucas Martínez Quarta (0): Complicó el Superclásico de entrada, con una torpeza realmente insólita que dejó al equipo con un hombre menos. Sigue perjudicando a River de manera contundente en momentos determinantes. Claro responsable de la derrota.

Martínez Quarta, siempre en el ojo de la tormenta. (Foto: Getty)

Martínez Quarta, siempre en el ojo de la tormenta. (Foto: Getty)

Nicolás Otamendi (6): Con aciertos y también con errores, fue uno de los pocos que jugó el partido con el carácter que había que afrontarlo. Se equivocó, pero fue al frente de principio a fin, peleando, anticipándose cuando pudo y tratando de sacar al equipo adelante.

Marcos Acuña (3): Nervioso y pasado de revoluciones desde el pitazo inicial. Recurrió al juego brusco de forma permanente, incluso en momentos totalmente innecesarios. Paralelamente, no se mostró sólido en la marca y no aportó en ofensiva.

Tobías Andrada (2): Arrancó el cotejo mostrándose bastante temeroso, con fallas simples a la hora de descargar el esférico. No pudo imponerse nunca en la mitad de la cancha y tampoco pesar con la pelota en los pies. Actuación deslucida del joven volante.

Lucas Silva (2): Tuvo la responsabilidad de ser titular pese a su escasa experiencia y no cumplió. Demoró casi siempre en desprenderse de la pelota y eso derivó en pérdidas constantes, capitalizadas por Boca. No estuvo firme en la marca ni preciso con la pelota.

Tomás Galván (4): Poco peso específico en aspectos clave como la generación y la creatividad. Es cierto que fue uno de los más voluntariosos y sacrificados, pero la realidad indica que no logró ser importante ni en la recuperación ni en la gestación de fútbol.

Thiago Almada (4): Arrancó con algo de lucidez, aguantando y administrando bien la pelota. Con el correr de los minutos y con la prematura inferioridad numérica, se vio completamente perjudicado y condicionado. Perdió protagonismo de forma progresiva y contundente.

Ángel Correa (5): Demasiado solo durante prácticamente todo el partido. La salida de Beltrán y la pérdida de fuerza de Almada lo condicionaron, a tal punto que no pudo gravitar demasiado. Un puñado de atisbos de rebeldía y talento y no mucho más.

Uno de los intentos de Correa. (Foto: Getty)

Uno de los intentos de Correa. (Foto: Getty)

Lucas Beltrán (-): Tuvo que ser reemplazado en el tramo inicial del partido debido a la insólita expulsión de Martínez Quarta.

Ingresaron:

Lautaro Rivero (4): Ingresó y poco tiempo después perdió a Di Lollo en la apertura del marcador para el local. Luego, alternó buenas y malas intervenciones en los duelos individuales y en los movimientos y decisiones.

Lautaro Pereyra (6): Un par de pinceladas cuando pisó el campo de juego. Después se fue apagando progresivamente.

Juan Cruz Meza (5): Voluntad y sacrificio. No mucho más que eso durante su corta estadía en el campo.

Sebastián Driussi (5): Entró demasiado tarde. Fue guapo y peleó, pero no pudo hacer demasiado.

Giovanni González (-): Entró en la agonía del espectáculo.

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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