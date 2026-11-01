Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2026

La Bombonera fue el escenario de un nuevo choque entre los gigantes y las redes sociales acompañaron con todas las reacciones.

En La Bombonera, Boca Juniors y River Plate protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico, esta vez en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Desde la previa, los hinchas acompañaron en redes sociales con los habituales memes.

El nerviosismo de los dos lados y las ganas de ganar fueron los primeros motivos que gatillaron los chistes de las horas previas y Gerónimo Benavides, más conocido como ‘Momo’, hizo estallar todo con su aparición en el sorteo. Ya, con el pitazo inicial, en solo 7 minutos de partido, Lucas Martínez Quarta se volvió protagonista por su insólito error que dejó al Millonario con uno menos.

Como si fuera poco, un nuevo cachetazo llegó antes del entretiempo para los de Leonardo Ponzio. Lautaro Di Lollo, de cabeza, adelantó al local en el marcador con un certero remate contra el palo.

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