Crudas declaraciones de Ponzio tras la derrota de River en el Superclásico: “El VAR interfiere en contra nuestra”

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors derrotó por la mínima a River Plate en La Bombonera. Lautaro Di Lollo marcó el único tanto de un partido repleto de polémicas y con Nicolás Ramírez en el ojo de la tormenta por su arbitraje.

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio disparó contra el arbitraje y lo responsabilizó por la derrota de su equipo. En más de una respuesta, el entrenador interino atacó a Ramírez y los encargados del VAR.

“Lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que quisimos. Ir a buscar. Al quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido. Queríamos que el arbitraje y el VAR quedaran exentos de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos en contra nuestro y en muchos casos no interfiere”, comenzó el exmediocampista.

"VUELVE A REITERARSE QUE EL VAR INTERFIERE EN MUCHOS CASOS EN CONTRA NUESTRA Y EN OTRAS VECES NO INTERFIERE"



✍️ Leo Ponzio sobre el arbitraje en el Superclásico pic.twitter.com/8pErytJNxj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Y se extendió en referencia a las faltas de Blanco y Montiel: “Sería bueno que se entiendan entre ellos. Si van a participar que sea en conjunto, que se tome la misma interpretación. Si vamos a dejar que interprete el árbitro será mejor que el VAR deje que sea un buen espectáculo. Hoy el espectáculo, que es el fútbol, fue poco”.

“No quiero que me den, pero tampoco que me quiten. En la vida hay que tener valores. Cuando uno actúa para hacer el mal… Tenés hijos, hermanos, padres… Que este partido no tenga repercusiones por algo que no acontece al fútbol”, atacó posteriormente.

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Ponzio y el recuerdo de la ‘guardia alta’

“La palabra guardia alta viene de defenderte de algo, te atacan. Hoy con un micrófono. Te hacen sentir que tenés que tener la guardia alta. Le quitan a una historia en la que se refleja el fútbol mundial”, resaltó Ponzio sobre el final de la conferencia.

Cuándo es el próximo partido de River

Por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, River Plate enfrentará el próximo jueves 5 de noviembre a Aldosivi en Mar del Plata desde las 15 con el objetivo de acomodarse lo mejor posible de cara a los Playoffs.

Datos clave

Boca Juniors derrotó por la mínima a River con gol de Lautaro Di Lollo.

derrotó por la mínima a River con gol de Lautaro Di Lollo. Leonardo Ponzio responsabilizó al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR por la derrota.

responsabilizó al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR por la derrota. River Plate enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata el próximo jueves.