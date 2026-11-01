La denuncia de Stefano Di Carlo tras la derrota de River en el Superclásico: “Están destruyendo al fútbol argentino”

A través de las redes sociales, el presidente del conjunto Millonario no se guardó nada y explotó contra el arbitraje frente a Boca.

River volvió a perder el Superclásico frente a Boca y lo hizo en medio de un arbitraje que, una vez más, desató una fuerte polémica. Como consecuencia de ello, las autoridades del Millonario no tuvieron ningún filtro a la hora de referirse a lo acontecido en la Bombonera. Primero fue Leonardo Ponzio y luego Stefano Di Carlo.

Tras las fuertes declaraciones del entrenador de River en la conferencia de prensa, el propio presidente de la entidad del barrio porteño de Núñez fue realmente contundente por intermedio de las redes sociales. Es que se despachó con una fuerte denuncia contra la AFA.

“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, exteriorizó la máxima autoridad de River, mostrándose muy molesto por las decisiones arbitrales.

No es un detalle menor que, desde hace un tiempo, el Millonario se ha posicionado en la vereda apuesta a las actuales autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, casa madre del fútbol argentino que tiene a Chiqui Tapia como mandamás.

Sin ir más lejos, el jueves pasado, River bajó el pulgar y se mostró en contra del nuevo formato del fútbol argentino, pensado para la temporada 2027. Un rato más tarde, Di Carlo y compañía recibieron el apoyo de sus pares de Estudiantes de La Plata.

El posteo de Stefano Di Carlo

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Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

River Plate perdió el Superclásico contra Boca Juniors en medio de un polémico arbitraje.

Stefano Di Carlo denunció en redes sociales a la AFA, afirmando: “Están destruyendo al fútbol argentino”.

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