Otamendi apuntó contra la AFA: “Que designen al campeón del próximo torneo y directamente no competimos”

El campeón del mundo fue durísimo contra el arbitraje y la AFA tras la caída en La Bombonera.

En La Bombonera, River Plate cosechó una derrota por 1-0 ante Boca Juniors en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Mientras el Xeneize celebra por el gol de Lautaro Di Lollo, en la otra vereda aún están calientes por el arbitraje de Nicolás Ramírez.

En zona mixta, Nicolás Otamendi habló ante la prensa y disparó no solamente contra la terna y el VAR de este domingo, sino también contra la AFA y lanzó un mensaje repleto de ironía en el que amenazó con no presentarse al próximo campeonato.

“El árbitro tiene que estar capacitado para un Superclásico. Fuimos condicionados. Se puede hablar del juego nuestro, que no fue el que quisimos hacer, pero tampoco Boca jugó como para decir que fueron mejores. Con dos jugadores más, la tenencia de pelota obviamente va a ser mayor”, inició el zaguero.

Siguió: “Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando prestigio a pesar de la calidad de jugadores que tiene. Se está arruinando el fútbol argentino. Con la misma vara siempre vamos a competir. Hoy no se midió con la misma vara. Del otro lado hicieron su juego”.

"FUE CLARO QUE NO SE MIDIÓ CON LA MISMA VARA… FUIMOS CONDICIONADOS"



El ENOJO de Nicolás Otamendi con el arbitraje luego de la derrota de River en el Superclásico. pic.twitter.com/smrxkUj6Ap — TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2026

Y luego soltó una frase repleta de ironía contra la AFA, luego de que Boca quedara a una victoria de consagrarse campeón anual: “En el próximo torneo que designen quién va a ser el campeón y directamente no competimos”.

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Otamendi quiere dar vuelta la página

Tras el trago amargo en La Boca, Otamendi se refirió a la última fecha, el próximo jueves ante Aldosivi: “Intentar estar lo más positivo posible. Nos queda un partido por delante. Levantar. Intentar mentalizarse que van a ser días duros, pero se sale adelante como todo argentino”.

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