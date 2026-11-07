Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita un triunfo para despegarse de la zona baja de la tabla y el calendario le puso enfrente a un rival que llega mucho más fino. El cruce vasco-navarro siempre tiene un condimento extra, más allá de cómo estén las cosas en la liga.
No es un partido de los que definen el torneo, pero sí uno que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este tramo de la temporada: uno necesita reaccionar y el otro quiere confirmar que está para pelear arriba.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado. Cayó de visitante ante Deportivo La Coruña y antes había perdido también contra Sevilla, por lo que acumula dos derrotas al hilo y llega con apenas 11 puntos en 11 fechas, en zona incómoda de la tabla. El único consuelo reciente fue el triunfo ante Racing de Santander, pero necesita volver a sumar de local para no complicarse más.
Athletic Bilbao, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de ganarle a Real Sociedad y antes había goleado 4-0 a Getafe, con lo cual llegó a dos victorias consecutivas tras el traspié ante Levante. Está séptimo con 15 unidades y si gana en Pamplona puede meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.
El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene larga tradición y favorece a los vizcaínos: de 55 enfrentamientos, el Athletic ganó 23, Osasuna 16 y hubo 16 empates, con una diferencia de gol también a favor del club de Bilbao. En los cruces más recientes la paridad se hizo notar, con triunfos repartidos y un par de empates, incluido un 0-0 en 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/01/2026
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|04/09/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-1
|Club Friendlies
|30/03/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|16/01/2025
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-3
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|03/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-1
|Club Friendlies
|11/05/2024
|Athletic Bilbao vs. Osasuna
|2-2
|Primera División
|19/08/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|25/05/2023
|Osasuna vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 15 puntos en el torneo.