Osasuna vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Osasuna y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Athletic Bilbao este sábado 7 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita un triunfo para despegarse de la zona baja de la tabla y el calendario le puso enfrente a un rival que llega mucho más fino. El cruce vasco-navarro siempre tiene un condimento extra, más allá de cómo estén las cosas en la liga.

No es un partido de los que definen el torneo, pero sí uno que puede marcar el rumbo de ambos equipos en este tramo de la temporada: uno necesita reaccionar y el otro quiere confirmar que está para pelear arriba.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado. Cayó de visitante ante Deportivo La Coruña y antes había perdido también contra Sevilla, por lo que acumula dos derrotas al hilo y llega con apenas 11 puntos en 11 fechas, en zona incómoda de la tabla. El único consuelo reciente fue el triunfo ante Racing de Santander, pero necesita volver a sumar de local para no complicarse más.

Athletic Bilbao, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de ganarle a Real Sociedad y antes había goleado 4-0 a Getafe, con lo cual llegó a dos victorias consecutivas tras el traspié ante Levante. Está séptimo con 15 unidades y si gana en Pamplona puede meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El historial entre Osasuna y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene larga tradición y favorece a los vizcaínos: de 55 enfrentamientos, el Athletic ganó 23, Osasuna 16 y hubo 16 empates, con una diferencia de gol también a favor del club de Bilbao. En los cruces más recientes la paridad se hizo notar, con triunfos repartidos y un par de empates, incluido un 0-0 en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/04/2026 Athletic Bilbao vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/01/2026 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 04/09/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-1 Club Friendlies 30/03/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 0-0 Primera División 16/01/2025 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-3 Copa del Rey 21/12/2024 Osasuna vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 03/08/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-1 Club Friendlies 11/05/2024 Athletic Bilbao vs. Osasuna 2-2 Primera División 19/08/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 0-2 Primera División 25/05/2023 Osasuna vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis