Alineaciones de Deportivo La Coruña y Osasuna para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Deportivo La Coruña y Osasuna se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportivo La Coruña recibe a Osasuna este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Deportivo La Coruña viene de caer 0-1 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de caer 0-2 ante Sevilla y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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